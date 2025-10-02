ΚΡΗΤΗ

«Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» Εναρκτήρια συνάντηση

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει τη διοργάνωση της Εναρκτήριας Συνάντησης του έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, στις 09:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Περιφερειακού Κλιματικού Σχεδιασμού και έχει ως στόχο την παρουσίαση του έργου, των εταίρων, των δράσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καθώς και τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Κρήτης απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΙΤΕ, του ΕΛΚΕΘΕ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και άλλοι επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς, στο πλαίσιο της ομάδας έργου που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρουσιάσεις δράσεων και θεματικές ενότητες που καλύπτουν κρίσιμα ζητήματα όπως:

• Η ανάλυση κινδύνων και ευαλωτότητας,
• Η ενσωμάτωση της προσαρμογής στις πολιτικές και τα σχέδια της Περιφέρειας,
• Η συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων,
• Η αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων και καινοτόμων εργαλείων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
