Save Papoura: Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 13:00 στην Πλατεία Ελευθερίας

Στις 30 Οκτωβρίου, η Ελλάδα θα βραβευθεί για την αρχαιολογική αποκάλυψη του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας με το International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad” 2025, που φέρει το όνομα του Σύριου Αρχαιολόγου που εκτελέστηκε από τον ISIS, επειδή δεν πρόδωσε τη θέση του αρχαίου θησαυρού της πατρίδας του.

Στις 12 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στον Κινηματογράφο Cinobo Όπερα, στην Αθήνα (Ακαδημίας 57), σε εκδήλωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, θα γίνει η παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου από την υπεύθυνη ανασκαφής της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηράκλειου.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στην Περιφέρεια Κρήτης, ο Υφυπουργός Υποδομών, ανακοινώνει τετελεσμένα για την τοποθέτηση του ραντάρ στο λόφο της Παπούρας, ένθεν κακείθεν του Μνημείου, με τις “ευλογίες” του ΚΑΣ που πείστηκε ότι η τοποθέτηση του ραντάρ εκεί, είναι δήθεν η μοναδική τεχνικά, εφικτή λύση ενώ στην ουσία αποτελεί πολιτική απόφαση του κ. Ταχιάου.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει αποδείξει το ατεκμηρίωτο αυτής της πολιτικής επιλογής και με βάση την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης ζητά:

1. Να αναζητηθεί άλλο σημείο κατασκευής του ραντάρ

2. Να μην επιτραπεί η ανέγερση οποιασδήποτε σύγχρονης κατασκευής στο λόφο Παπούρα.

3. Να ολοκληρωθεί η ανασκαφή του μνημείου και η αρχαιολογική διερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να προστατευτεί και να αναδειχθεί ως επισκέψιμος χώρος.

4. Να μην προχωρήσουν οι εργασίες στο Λόφο Παπούρα, πριν τις οριστικές αποφάσεις.

5. Να κηρυχθεί ο λόφος Παπούρα ως αρχαιολογικός χώρος μείζονος σημασίας».

Είναι αυτονόητο ότι το Σάββατο στις 13:00, η Δημοτική Αρχή θα είναι με τον κόσμο που θα διαδηλώνει έξω από την Περιφέρεια Κρήτης.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΡΑΣ

Greece, on the Island of Crete, a mysterious palace that recalls the myth of the labyrinth

During the construction of a new airport, on the top of the Papoura hill, northwest of the city of Kastelli, a monument dating back 4,000 years, which is believed to date back to the Minoan civilization, was discovered.

The building with circular walls and intricate rooms, with a diameter of 48 meters and a surface area of 1,800 square meters, which develops into eight rings, was perhaps used for religious functions. The circular structure, which resembles a giant wheel, triggered the association with the myth of Ariadne.

The Minoan civilization, after all, dates to the Bronze Age and it arose on the island of Crete from approximately 2,700 BC to 1400 BC and the building is part of an important period in Crete, which saw the birth of imposing palaces as the ones of Knossos and Phaistos on the island in the space of a few decades.

The presence of many animal bones, discovered among the ceramic finds, suggests a use for ritual feasts, which included food, wine and other offerings. And if the Minoan palaces were arranged on square or rectangular plans, the structure discovered is circular, a shape that is more often found in Minoan tombs.

It could therefore be a mound with reinforcement structures, which follow the model of the circle with circular and radial elements, which could give rise to several rooms. The cult of ancestors and rituals involving the use of mounds are widespread in Greece in the Bronze Age.

Ελλάδα, στο νησί της Κρήτης, ένα μυστηριώδες ανάκτορο που θυμίζει τον μύθο του Λαβύρινθου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή ενός νέου αεροδρομίου, στην κορυφή του λόφου Παπούρα, βορειοδυτικά της πόλης του Καστελλίου, ανακαλύφθηκε ένα μνημείο ηλικίας 4.000 ετών, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκει στον μινωικό πολιτισμό.

Το κτίριο, με κυκλικά τείχη και περίπλοκα δωμάτια, έχει διάμετρο 48 μέτρων και επιφάνεια 1.800 τ.μ. και αναπτύσσεται σε οκτώ δακτυλίους. Πιθανόν να χρησιμοποιούνταν για θρησκευτικές τελετές. Η κυκλική κατασκευή, που μοιάζει με έναν γιγάντιο τροχό, προκάλεσε τον συσχετισμό με τον μύθο της Αριάδνης.

Ο μινωικός πολιτισμός, άλλωστε, ανάγεται στην Εποχή του Χαλκού και αναπτύχθηκε στην Κρήτη περίπου από το 2700 π.Χ. έως το 1400 π.Χ. Το μνημείο αυτό ανήκει σε μια σπουδαία περίοδο για το νησί, όταν ανεγέρθηκαν επιβλητικά ανάκτορα όπως αυτά της Κνωσού και της Φαιστού.

Η παρουσία πολλών ζωικών οστών, που βρέθηκαν ανάμεσα στα κεραμικά, υποδηλώνει χρήση του χώρου για τελετουργικά συμπόσια, στα οποία περιλαμβάνονταν τροφή, κρασί και άλλες προσφορές. Ενώ τα μινωικά ανάκτορα είχαν συνήθως τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, το συγκεκριμένο κτίσμα είναι κυκλικό — σχήμα που συναντάται συχνότερα σε μινωικούς τάφους.

Θα μπορούσε λοιπόν, να πρόκειται για έναν τύμβο με ενισχυτικές δομές, που ακολουθούν το κυκλικό και ακτινωτό μοντέλο και δημιουργούν πολλαπλά δωμάτια. Η λατρεία των προγόνων και οι τελετουργίες με χρήση τύμβων ήταν διαδεδομένες στην Ελλάδα κατά την Εποχή του Χαλκού.