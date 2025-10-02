ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

«Η Τρίτη Ηλικία στην Τέχνη»: Έκθεση ζωγραφικής – φωτογραφίας στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εγκαίνια: Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 18:30

«Η Τρίτη Ηλικία στην Τέχνη» είναι το θέμα της έκθεσης ζωγραφικής – φωτογραφίας που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ηρακλείου, από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8).

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 18:30, με ομιλητές τον αρχαιολόγο Αντώνη Βασιλάκη και θέμα: «Η Τρίτη ηλικία στην Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα» και την Κοινωνική Λειτουργό Ελένη Πρινιωτάκη που θα αναπτύξει το θέμα, «Σύγχρονες τάσεις διαβίωσης της Τρίτης Ηλικίας».

Η έκθεση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις στις 15 και στις 17/10/2025.

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκη Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8)
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00–14:00 & 18:00–21:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στο διαδίκτυο
Official Web Site: https://heraklionartgallery.gr/
Facebook – https://www.facebook.com/HeraklionArtGallery.gr
Instagram – https://www.instagram.com/heraklion_art_gallery/
Twitter – https://twitter.com/He_Art_Gallery
Facebook: https://www.facebook.com/BasilicaofSt.Mark.gr
Instagram – https://www.instagram.com/basilica_of_st_mark.gr

