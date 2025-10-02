Ηράκλειο:Δύο σχολεία του Μαλεβιζίου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SUNRISE για τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων

Δύο σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SUNRISE, ένα καινοτόμο πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης που στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων υγιεινού τρόπου ζωής. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με συντονιστή το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα, της αρμόδιας Αντιδημάρχου Μαρίνας Βογιατζή και του Αντιδημάρχου Βαγγέλη Παρασύρη, συζητήθηκαν οι τρόποι συμμετοχής και παρέμβασης των μαθητών από το Γυμνάσιο και το Λύκειο Γαζίου, ενώ παρουσιάστηκαν τα ψηφιακά εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, ευχαρίστησε το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ για τη συνεργασία και την ένταξη των σχολείων του Δήμου στο πρόγραμμα, τονίζοντας πως η πρόληψη και η σωστή διατροφή από την παιδική και εφηβική ηλικία αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την υγεία κάθε ανθρώπου.

Το συντονισμό της δράσης για τον Δήμο Μαλεβιζίου έχει η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Ανάπτυξης, Χρυσούλα Κατσάπη.

Το πρόγραμμα SUNRISE (SUstaiNable inteRventions and healthy behaviours for adoleScent primary prEvention of cancer with digital tools – HORIZON-MISS-2023-CANCER-01) επικεντρώνεται στην πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου μέσω αλλαγών συμπεριφοράς στους εφήβους – μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία συχνά ξεκινούν επικίνδυνες συνήθειες.

Συνδυάζει αποδεδειγμένες ψηφιακές λύσεις για την πρόληψη του καπνίσματος και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών υγείας με καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως κοινωνικές καμπάνιες εκπαίδευση στην αναγνωσιμότητα διαφημίσεων, εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια, πλατφόρμες κοινωνικών ρομπότ.

Το έργο απευθύνεται σε σχολεία και εφήβους ηλικίας 13 έως 19 ετών, καθώς η αλλαγή συμπεριφορών σε αυτή την ηλικία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα SUNRISE στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού και βιώσιμου ψηφιακού προγράμματος προαγωγής υγείας μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ένα πρόγραμμα που όχι μόνο θα αντιμετωπίζει άμεσα ζητήματα συμπεριφορών υγείας, αλλά θα καλλιεργεί και δια βίου υγιεινές συνήθειες στους εφήβους.