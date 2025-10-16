Περίπατο γνωριμίας με τα Ενετικά Τείχη διοργανώνει η 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου

Παρασκευή 17/10 στις 17:00 με σημείο εκκίνησης την Πλατεία Ελευθερίας

Περίπατο γνωριμίας με τα Ενετικά Τείχη, διοργανώνει το Συμβούλιο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από τις 17.00 έως τις 19.00, με σημείο εκκίνησης την Πλατεία Ελευθερίας.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγραμματισμού των τακτικών επισκέψεων του Συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας στις γειτονιές και έχει στόχο να γνωρίσουν οι Δημότες τα Ενετικά Τείχη εντάσσοντάς τα στην καθημερινή τους ζωή.