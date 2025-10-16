Στο επίκεντρο η αναπτυξιακή πορεία της Κοινότητας Μαλλών Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη με τον Πρόεδρο της Κοινότητας

Μια ουσιαστική και παραγωγική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις Μάλλες, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, και του Προέδρου της Κοινότητας, Μανώλη Μεραμβελλιωτάκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες για την περιοχή που ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του υπογράμμισε:

«Η Περιφέρεια Κρήτης στέκεται αρωγός σε κάθε τοπική κοινότητα, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους πολίτες. Μέσα από τη σταθερή και ειλικρινή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, όπως ο Πρόεδρος των Μαλλών, δρομολογούμε λύσεις και σχεδιάζουμε παρεμβάσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες. Η δέσμευσή μας για άμεση ανταπόκριση και έμπρακτη στήριξη είναι δεδομένη».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή τους βούληση για μια στενή και διαρκή επικοινωνία. Συμφωνήθηκε ο συντονισμός των επόμενων βημάτων για την υλοποίηση των δράσεων που συζητήθηκαν, με στόχο την πρόοδο και την ευημερία της Κοινότητας Μαλλών.