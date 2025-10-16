Δήμος Ηρακλείου:Εκδήλωση με θέμα τις παθήσεις της όρασης

Εκδήλωση με θέμα τις παθήσεις της όρασης διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η Κατσαμπά

Η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α), διοργανώνει με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου, εκδήλωση ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις παθήσεις της Γεωγραφικής Ατροφίας (ΓΑ) και της Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, από 09:30 το πρωί έως 12:30 μετά το μεσημέρι, στην αίθουσα του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η. Κατσαμπά (Αγησιλάου 4).

Η ενημερωτική εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ενημερωτικής εκστρατείας «ΓΛΑΥΚΗ», με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της σωστής παρακολούθησης και της πρόληψης σε παθήσεις που επηρεάζουν σοβαρά την όραση.

Η δράση απευθύνεται σε άτομα μέσης και τρίτης ηλικίας, εργαζόμενους, συνταξιούχους Διοικήσεις και μέλη των Κ.Α.Π.Η, των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Συλλόγων ΑμεΑ και κάθε ενδιαφερόμενο.