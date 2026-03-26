Περισσότερα από 6 εκ. κυβικά νερού στο φράγμα Αποσελέμη – Για το 2026 δεν αναμένεται να παρουσιαστεί ειδικό πρόβλημα υδροδότησης στο Δήμο Ηρακλείου εξαιτίας της λειψυδρίας

Συνεχίζεται η εντατική δράση της Δημοτικής Αρχής για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού αντιμετώπισης του ζητήματος της υδροδότησης με ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για: 1) ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, 2) αντικατάσταση των αγωγών Μαλίων και Τυλίσου και 3) αξιοποίηση του υδατικού συστήματος του Αλμυρού

Σύμφωνα με τα έως σήμερα δεδομένα, στο Φράγμα Αποσελέμη έχουν συλλεχθεί περισσότερα από 6 εκατομμύρια κυβικά νερού από τις τελευταίες βροχοπτώσεις και, με βάση τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, η ποσότητα νερού στον ταμιευτήρα αναμένεται να ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια κυβικά.

Με βάση τα παραπάνω, η ΔΕΥΑΗ ανακοινώνει ότι για το 2026 δεν αναμένεται να παρουσιαστεί ειδικό πρόβλημα υδροδότησης στο Δήμο Ηρακλείου εξαιτίας της λειψυδρίας. Κατά συνέπεια, η αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων να κηρυχθεί ο Δήμος Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας καθίσταται έωλη.

Επισημαίνεται πάντως ότι η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΗ δρουν εντατικά προς την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού τους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υδροδότησης σε μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο επίπεδο με ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις μεταξύ των οποίων η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, η αντικατάσταση των δύο κύριων αγωγών από τα πεδία των Μαλίων και της Τυλίσου και η αξιοποίηση του υδατικού συστήματος του Αλμυρού.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΥΑΗ επιδιώκουν η αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος να είναι συστηματική και χωρίς άλλη καθυστέρηση, με απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης όσον αφορά τον φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης των απαιτούμενων έργων.