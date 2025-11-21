Phishing: 6 στους 10 καταναλωτές έχουν στοχοποιηθεί

Τι δείχνει έρευνα της ΕΣΕΕ. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος εξαπάτησης αναδεικνύεται το phishing, καθώς σχεδόν 6 στους 10 συμμετέχοντες σε έρευνα της ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας) δηλώνουν ότι έχουν στοχοποιηθεί μέσω αυτής της διαδικτυακής μορφής εξαπάτησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι απάτες που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη ή τεχνική deepfake αναγνωρίζονται πλέον από το 7% του δείγματος. Όσον αφορά στις επιπτώσεις εξαπάτησης σε μελλοντικές αγορές και στην πρόθεση αγορών, προκύπτει ότι όσοι τελικά έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης κάνουν λόγο για οικονομική απώλεια (22%), συναισθηματική ταλαιπωρία (17%) και δισταγμό ή φόβο απέναντι στις διαδικτυακές συναλλαγές (16%). Τέσσερις στους δέκα εκτιμούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καταστήσει δυσκολότερη την αναγνώριση της διαδικτυακής απάτης Από όσους υπέστησαν οικονομική ζημιά, το 63% έχασε ποσά έως 199 ευρώ, ωστόσο, οι συνέπειες εκτείνονται πέρα από την οικονομική απώλεια, καθώς μετά από απόπειρα εξαπάτησης, το 41% δηλώνει πως έγινε/ ότι είναι πιο προσεκτικό στο μέλλον αλλά παραμένει ανοιχτό να εμπιστευτεί μικρότερες ή νέες επιχειρήσεις για διαδικτυακές αγορές, ενώ το 37% περιορίζει τις αγορές του μόνο σε μεγάλες, γνωστές επιχειρήσεις σχετικά με την αποφυγή απάτης στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σχεδόν 6 στους 10 θεωρούν ότι οι διαδικτυακές απάτες στα κοινωνικά δίκτυα γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένες, ενώ το 37% πιστεύει ότι οι απατεώνες μιμούνται επιτυχώς αξιόπιστα brands ή πρόσωπα και το 27% ότι ο μεγάλος όγκος όγκος και χορηγούμενου περιεχομένου που φαίνεται νόμιμο δυσχεραίνει την αναγνώριση απάτης. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ για λογαριασμό της Visa, και εξετάζει τις αντιλήψεις των καταναλωτών ως προς την Τεχνητή Νοημοσύνη και το ηλεκτρονικό εμπόριο με έμφαση στις απάτες και την ασφάλεια συναλλαγών στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, δήλωσε: «Στην έρευνα καταγράφει την πολυπλοκότητα της διαδικτυακής απάτης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Visa εντείνει τη μάχη της κατά της απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδυάζοντας δεκαετίες εμπειρίας με προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και στενή συνεργασία με τράπεζες, εμπόρους και ψηφιακές πλατφόρμες, με στόχο το ηλεκτρονικό εμπόριο να πληροί τις υψηλότερες προϋποθέσεις ασφαλείας. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Visa χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να διασφαλίζει τις πληρωμές και να παραμένει σταθερά μπροστά από τις εξελισσόμενες απειλές. Για το λόγο αυτό έχουμε επενδύσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογία για την αποτροπή της απάτης και την ασφάλεια του δικτύου μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια. Η ενημέρωση, όμως, είναι εξίσου κρίσιμη με την καινοτομία: με το 41% των Ελλήνων να πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δυσκολέψει τον εντοπισμό της απάτης, η Visa συνεργάζεται σε όλο το οικοσύστημα για να ενδυναμώσει τους καταναλωτές, βοηθώντας τους να αναγνωρίζουν απατεώνες που χρησιμοποιούν AI και να παραμένουν ασφαλείς σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο. Ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας δήλωσε: «Η μελέτη της Visa και του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ αποτυπώνει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία, από τα οποία μπορούν να διακριθούν τα ακόλουθα: Πρώτον, οι καταναλωτές εμφανίζονται σε εγρήγορση απέναντι σε πιθανές απάτες, ζητώντας ταυτόχρονα συμβουλευτική υποστήριξη από την Πολιτεία και τους θεσμοθετημένους φορείς. Δεύτερον, παρατηρείται διαφοροποίηση της στάσης απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων: οι νεότεροι εμπιστεύονται περισσότερο τη ικανότητά τους να αναγνωρίζουν περιεχόμενο που έχει παραχθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Τρίτον, διατυπώνεται σκεπτικισμός σχετικά με την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις απάτες, καθώς περίπου τέσσερις στους δέκα συμμετέχοντες εκτιμούν ότι η χρήση της θα καθιστά δυσκολότερη την αναγνώριση της απάτης». Δυσπιστία σε «πολύ καλές για να είναι αληθινές» προσφορές Πάνω από 6 στους 10 συμμετέχοντες (63%) εμφανίζονται δύσπιστοι όταν μια προσφορά φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή και 5 στους 10 όταν η ανάρτηση προέρχεται από άγνωστη πηγή ή μάρκα. Επιπλέον, το 46% είναι καχύποπτο όταν η ποιότητα του περιεχομένου του είναι χαμηλή και όταν η μέθοδος πληρωμής μοιάζει ασυνήθιστη ή μη ασφαλής. Το 44% είναι επιφυλακτικό απέναντι σε έναν λανθασμένο ή ύποπτο σύνδεσμο URL. Αναφορικά με την ικανότητα αναγνώρισης περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη, το 53% των συμμετεχόντων δηλώνει πως δεν είναι ιδιαίτερα ή καθόλου σίγουροι για την αναγνώρισή του. Το 45% αισθάνεται πολύ ή αρκετά σίγουρο, στην αναγνώριση εικόνων και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη Με το ποσοστό αυτό δεν είναι υψηλότερο στους συμμετέχοντες στις νέες ηλικιακές ομάδες. Επίσης, τέσσερις στους δέκα εκτιμούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καταστήσει δυσκολότερη την αναγνώριση της διαδικτυακής απάτης. Το 34% θεωρεί πως θα δυσκολέψει την αναγνώριση σε κάποιες περιπτώσεις αλλά θα διευκολύνει την ανίχνευση τους σε άλλες, ενώ ένα 10% δεν αναμένει καμία επίδραση. Tέλος, το 83% των συμμετοχόντων δηλώνει ότι ελέγχει τη νομιμότητα ενός διαδικτυακού πωλητή πριν προχωρήσει σε αγορά, ενώ το 76% δηλώνουν πως είναι απίθανο να κάνουν κλικ στη διαφήμιση που δημιουργεί «αίσθηση κατεπείγοντος». Τι είναι το phishing Το phishing είναι μια κυβερνοεπίθεση όπου οι εγκληματίες προσπαθούν να εξαπατήσουν το διαδικτυακό θύμα τους για να αποκαλύψει ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς πιστωτικών καρτών και τραπεζικά στοιχεία. Οι επιτιθέμενοι το κάνουν αυτό δημιουργώντας ψεύτικα email, μηνύματα ή ιστοσελίδες που φαίνονται νόμιμα, παριστάνοντας ότι είναι αξιόπιστες οντότητες, όπως τράπεζες ή γνωστοί οργανισμοί. Πώς λειτουργεί Το ηλεκτρονικό ψάρεμα έχει παρουσία πολλών ετών και οι κυβερνοεγκληματίες έχουν αναπτύξει μια μεγάλη γκάμα μεθόδων επίθεσης, σύμφωνα με την ESET που δραστηριοποειίται στην κυβερνοασφάλεια. Η πιο κοινή τεχνική ηλεκτρονικού “ψαρέματος” είναι να μιμηθεί κάποιος μια τράπεζα ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκαλώντας το θύμα να συμπληρώσει τα στοιχεία του λογαριασμού του σε μια ψεύτικη φόρμα μέσα στο κείμενο του μηνύματος, σε ένα επισυναπτόμενο αρχείο, ή παραπέμποντάς τον σε μια ιστοσελίδα. Πώς να το αναγνωρίσουμε Στο παρελθόν τα λανθασμένα domain names χρησιμοποιούταν συχνά για τον σκοπό αυτό. Σήμερα, οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν πιο εξελιγμένες μεθόδους κάνοντας τους συνδέσμους και τις ψεύτικες σελίδες να μοιάζουν πολύ με τους νόμιμους ομολόγους τους. Ένα email ή ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μπορεί να περιέχει επίσημα λογότυπα ή άλλες αναφορές ενός αξιόπιστου οργανισμού και παρόλα αυτά να εξακολουθεί να προέρχεται από phishers. Παρακάτω παραθέτουμε μερικές συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού “ψαρέματος”. Πώς να προστατευτούμε Για να αποφύγετε το δόλωμα, πρέπει να γνωρίζετε τις παραπάνω ενδείξεις με τις οποίες τα μηνύματα ηλεκτρονικού “ψαρέματος” συχνά προδίδονται. Ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα: Κατανοήστε τις νέες τεχνικές ηλεκτρονικού “ψαρέματος” Παρακολουθήστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αναφορές επίθεσης phishing, καθώς οι επιτιθέμενοι ενδέχεται να ανακαλύψουν νέες τεχνικές για να προσελκύσουν τους χρήστες σε παγίδες. Μην δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία Να είστε πάντοτε σε επαγρύπνηση εάν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από μια φαινομενικά αξιόπιστη πηγή ζητά τα διαπιστευτήριά σας ή άλλες ευαίσθητες λεπτομέρειες. Σκεφτείτε το ξανά προτού κάνετε κλικ Εάν ένα ύποπτο μήνυμα περιέχει σύνδεσμο ή συνημμένο αρχείο, μην κάνετε κλικ ή πραγματοποιήσετε λήψη. Κάτι τέτοιο μπορεί να σας οδηγήσει σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ή να μολύνει τη συσκευή σας με κακόβουλο λογισμικό. Ελέγχετε τακτικά τους λογαριασμούς σας στο διαδίκτυο Για καλό και για κακό, ακόμη και αν δεν υποψιάζεστε ότι κάποιος προσπαθεί να κλέψει τα διαπιστευτήριά σας, ελέγξτε τους τραπεζικούς και άλλους online λογαριασμούς σας για ύποπτη δραστηριότητα. Χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη λύση κατά του phishing. Εφαρμόστε αυτές τις τεχνικές και “απολαύστε ασφαλέστερη τεχνολογία”.