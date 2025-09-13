Διεθνή

Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones, και στη Ρουμανία – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών», ανακοίνωσαν οι αρχές στην Πολωνία.

Νέος συναγερμός για drones σήμανε στην Πολωνία.

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης»

Όπως αναφέρει το Reuters, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη σηκώθηκαν σήμερα Σάββατο για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου λόγω της απειλής επιθέσεων με drones στη γειτονική Ουκρανία, ενώ το αεροδρόμιο της πόλης Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία έκλεισε, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ, με τη Βαρσοβία να κατηγορεί ανοιχτά τη Μόσχα.

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η Διοίκηση στην ανακοίνωσή της.

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά σε παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Η Πολωνία δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τρίτη προς την Τετάρτη, καθώς η Ρωσία επιτίθονταν στην Ουκρανία, όπου διεξάγει πόλεμο από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δεν είχε επιτεθεί σε στόχους στην Πολωνία.

Η Πολωνική Υπηρεσία Αεροναυτιλίας δήλωσε ότι το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και η ελεγχόμενη ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο έκλεισαν για πτήσεις το Σάββατο.

Drone καταρρίφθηκε στη Ρουμανία

Στη συνέχεια, σύμφωνα με αναφορές ΜΜΕ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, drone καταρρίφθηκε στη Ρουμανία.

«Σήμερα, η Ρουμανία έστειλε μαχητικά αεροσκάφη λόγω της παρουσίας ρωσικού drone στον εναέριο χώρο της. Σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία, το drone εισέβαλε περίπου 10 χιλιόμετρα στο ρουμανικό έδαφος και παρέμεινε στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ για περίπου 50 λεπτά. Επίσης σήμερα, η Πολωνία ανταποκρίθηκε στρατιωτικά στην απειλή των ρωσικών drones επίθεσης.

Στην πραγματικότητα, ρωσικά drones βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας όλη την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των βόρειων περιοχών, πρακτικά κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία, σημείωσε ο Ζελένσκι.

«Απαιτούνται κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Απαιτούνται δασμοί κατά του ρωσικού εμπορίου. Απαιτείται συλλογική άμυνα», πρόσθεσε, ανάμεσα σε άλλα, ο Ουκρανός πρόεδρος.

Τραμπ: «Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω,...

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ...

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δράστης πίστευε ότι...

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνελήφθη, αφότου μέλη της οικογένειάς...

Τραμπ: «Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω,...

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ...

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δράστης πίστευε ότι...

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνελήφθη, αφότου μέλη της οικογένειάς...
