Τσάρλι Κερκ: Στις 21 Σεπτεμβρίου η κηδεία του παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ – Γιατί επελέγη το στάδιο

Σε γήπεδο 60.000 θέσεων η εξόδιος ακολουθία, μετά από συζητήσεις της οικογένειας με την οργάνωση που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ.

Οι λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στον ιδρυτή του Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε την περασμένη Τετάρτη, δημοσιοποιήθηκαν και όπως έγινε γνωστό η κηδεία του θα γίνει στις Σεπτεμβρίου στο State Farm Stadium στο Glendale της Αριζόνα και θα παραστεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση να επιλεγεί το γήπεδο χωρητικότητας άνω των 60.000 ατόμων ήρθε μετά από έντονες συζητήσεις μεταξύ της οικογένειας και της οργάνωσης, η οποία έδωσε προτεραιότητα στην προσφορά ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση συγγενών, οπαδών, ηγετών και μελών της κοινότητας.

Η υλικοτεχνική υποστήριξη που απαιτείται για τη μεταφορά του φέρετρου και τη διοργάνωση της εκδήλωσης περιλαμβάνει τόσο τις πολιτειακές όσο και τις ομοσπονδιακές αρχές, σε μια ανάπτυξη που σπάνια παρατηρείται στην πρόσφατη ιστορία των αποχαιρετιστήριων πολιτικών γεγονότων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News, η επιλογή του τόπου δεν είναι μόνο θέμα χώρου: η Αριζόνα έχει κεντρικό νόημα για το κίνημα που προώθησε ο Κερκ, αφού τόσο τα κεντρικά γραφεία του Turning Point USA όσο και ένα μεγάλο μέρος των ομάδων που συμμετείχαν στα έργα πολιτικής του εκπαίδευσης βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.

Η μεταφορά της σορού από τη Γιούτα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στο Air Force Two, σε μια συντονισμένη επιχείρηση που περιελάμβανε τη συμμετοχή του αντιπροέδρου JD Vance.

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην κηδεία επιβεβαιώθηκε από ηγέτες της οργάνωσης και κοντά στην οικογένεια. Ο πρόεδρος μίλησε με την Έρικα Κερκ, τη χήρα του ακτιβιστή, και είπε στον στενό του κύκλο ότι θεωρεί απαραίτητο να συνοδεύσει το αφιέρωμα, τόσο λόγω της προσωπικής σχέσης που είχε με τον Κερκ όσο και λόγω της καθοριστικής επιρροής του στην κινητοποίηση του νεαρού τμήματος του συντηρητικού εκλογικού σώματος.

«Μου ζήτησαν να πάω και νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω. Έχω ακούσει ότι θα είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όποτε θέλω, θα πάω», είπε ο Τραμπ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones, και στη...

0
«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην...

Τραμπ: «Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω,...

0
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ...

Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones, και στη Ρουμανία – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
