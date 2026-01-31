Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Έκθεσης Στολών του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξεκίνησε την λειτουργία της η Έκθεση Στολών του φετινού Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού στο Σπίτι του Πολιτισμού στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.

Τα εγκαίνια της, έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2026 και οι στολές των 32 ομάδων που συμμετέχουν στην φετινή διοργάνωση θα είναι στην διάθεση του κοινού έως την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

Ιδέες, πρωτοτυπία, χρώματα και φαντασία, συνθέτουν την δημιουργικότητα που και φέτος διακρίνει τις Ομάδες του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, οι οποίες καλούν μικρούς και μεγάλους «να φορέσουν τα καλά τους» και να είναι μαζί τους στις μεγάλες παρελάσεις, με τις οποίες θα κορυφωθούν οι φετινές εκδηλώσεις, μετά από τρεις εβδομάδες.

Ανοίγοντας την φετινή Έκθεση Στολών, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας, ευχαρίστησε θερμά τις 32 ομάδες για την συμμετοχή και το έργο τους, τονίζοντας πως η επιλογή και η δημιουργία των στολών αποτελεί βασικό κομμάτι της διαφορετικότητας που συνθέτει το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι.

Ιδιαίτερη αναφορά και ευχαριστίες απεύθυνε στην εικαστικό Χρυσή Σκεπετζή, η οποία επιμελήθηκε την παρουσίαση της Έκθεσης. Η σπουδαία αυτή εικαστικός, κατάφερε για ακόμα μια φορά να κάνει ένα «μικρό θαύμα» στο στήσιμο της έκθεσης και στην οπτική, με την οποία το κοινό μπορεί να δει την δημιουργικότητα των ομάδων.

Ο κ. Αντιδήμαρχος έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στο γεγονός, ότι οι περισσότερες από τις ομάδες, έραψαν τις στολές τους σε βιοτεχνίες και ατελιέ που λειτουργούν στο Ρέθυμνο. Η ανάπτυξη του επαγγελματικού αυτού κλάδου στην πόλη μας, αποτελεί ακόμα μια πτυχή της δυναμικής που έχει το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι στο πέρασμα των χρόνων και στις προοπτικές που συνεχώς ανοίγει η ετήσια διοργάνωση του.

Μάλιστα, επισημάνθηκε από τον κ. Τσάκωνα, ότι δύο επαγγελματίες του κλάδου, ο κ. Στέλιος Ρουκουνάκης και ο κ. Νίκος Μιχάλας, συγκαταλέγονται στους φετινούς υποστηρικτές του Καρναβαλιού.

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ. Γιώργος Κουμεντάκης που επαίνεσε τους δημιουργούς του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, εκπρόσωποι των ομάδων και πλήθος κόσμου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QR code που από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας θα είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.