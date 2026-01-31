Αναζήτηση
Η Εορτή των Τριών Ιεραρχών στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

30 Ιανουαρίου 2026

Το πρωί της Παρασκευής, 30ής Ιανουαρίου 2026, επί τη Εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και την τελεσθείσα Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης.

Κατά τη Θεία Λειτουργία εκκλησιάσθηκαν πολλοί μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, ενώ παρέστησαν και εκ των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος ευχήθηκε προς όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων, καθώς και προς τις δύο Διευθύνσεις και τους επιτελείς τους, πλούσια τη σκέπη του Πανάγαθου Θεού και διαρκή τα μηνύματα των Αγίων Μεγάλων Τριών Ιεραρχών, τονίζοντας προς τα παιδιά όλοι να είμαστε στη ζωή μας οικουμενικοί άνθρωποι, διατηρώντας την ταυτότητα, την πίστη και την ιστορία μας, ταυτόχρονα δε διευρύνοντας την καρδιά και την ύπαρξή μας προς όλη την οικουμένη.

