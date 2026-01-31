Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Μοιρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του σώματος Σαμαρειτών Μοιρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρευρέθηκε ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Μοιρών – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Μοιρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τη σημασία και το έμπρακτο αποτύπωμα του εθελοντισμού στην κοινωνία μας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο πυλώνα ανθρωπιστικής προσφοράς. Μέσα από οργανωμένη δράση, συνεχή εκπαίδευση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, οι εθελοντές του βρίσκονται διαχρονικά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην κοινωνική συνοχή.

Ο εθελοντισμός δεν είναι μια περιστασιακή πράξη καλής θέλησης. Είναι μια συνειδητή επιλογή προσφοράς που αφήνει πραγματικό και μετρήσιμο αποτύπωμα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και συμπληρώνοντας το έργο της Πολιτείας με συνέπεια και αξιοπιστία.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στον Χρυσόστομο Πυργιαννάκη, εμπνευστή αυτής της προσπάθειας, καθώς και στον Άγγελο Πατεράκη, Πρόεδρο του Σώματος, για το όραμα, τη σοβαρότητα και τη διαρκή στήριξη του εθελοντικού έργου.

Εύχομαι από καρδιάς καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη σε όλες και όλους τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ώστε να συνεχίσουν με την ίδια υπευθυνότητα και αίσθηση καθήκοντος το σημαντικό έργο τους.»