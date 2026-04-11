«Πράσινο φως» για το δημοτικό ελικοδρόμιο στη Γαύδο

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο αν θα υπάρξει ανάδοχος για την διαμόρφωση και πλήρη λειτουργία του δημοτικού ελικοδρομίου Γαύδου, ενός έργου που τόσο έχει ανάγκη το νησί για να καλύψει τις ανάγκες του, ειδικά όταν το απαγορευτικό απόπλου το αποκόβει εντελώς από τον υπόλοιπο κόσμο.

Από τον Δήμο Γαύδου δημοσιεύτηκε η διακήρυξη για το έργο αναβάθμισης του δημοτικού ελικοδρομίου, συνολικού προϋπολογισμού 91.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 52.743.08 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 9.493,75 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. : 9.335.52 €

Απολογιστικά 1.000,00 €

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Εργασίες τμηματικής αποκατάστασης της υπάρχουσας μεταλλικής περίφραξης, εργασίες συντήρησης επιχρισμάτων και χρωματισμών του οικίσκου, αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων του με νέα κουφώματα, επίστρωσης εσωτερικά με κεραμικά πλακίδια (στον χώρο του μηχανοστασίου) καθώς και εργασίες υγρομόνωσης και θερμομόνωσης του δώματος του κτιρίου.

Σε ότι αφορά τις Η/Μ εγκαταστάσεις προβλέπονται οι εργασίες αντικατάστασης των καλυμμάτων των φωτιστικών σωμάτων με διαφανείς και διαφανείς λαμπτήρες, η επισκευή – συντήρηση του υφιστάμενου ιστού και περιστρεφόμενου κώνου ανεμουρίου με την τοποθέτηση υφασμάτινου κώνου και συστήματος φωτισμού – φωτοσήμανσης, η αντικατάσταση του πυροσβεστικού συγκροτήματος με νέο ίδιων χαρακτηριστικών με το υφιστάμενο, η προμήθεια και τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών μέσων για κατηγορία πυρασφάλειας ελικοδρομίου Η3, η προμήθεια και τοποθέτηση διασωστικού εξοπλισμού εντός χαλύβδινου ερμαρίου και η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας (κλωβός Faraday, με ακίδες Franklin) στον οικίσκο, με ταυτόχρονη ενίσχυση της γείωσης με την εγκατάσταση 6 ηλεκτροδίων γείωσης συνδεομένων με αγωγό χάλκινο πολύκλωνο διατομής 50 mm2, περιμετρικά του κτιρίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (05 )μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών91 ορίζεται η 4 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

Αυτή είναι η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2027 από την UNESCO – Η πόλη που μεταμορφώθηκε με βιβλιοπωλεία

ΠΚ team ΠΚ team -
Η χρονιά των εκδηλώσεων θα ξεκινήσει στις 23 Απριλίου...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Περισυνάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Κόκκινα αυγά: Το έθιμο του τσουγκρίσματος και ο συγκινητικός συμβολισμός

ΠΚ team ΠΚ team -
Μικροί και μεγάλοι τσουγκρίζουν τα αυγά τόσο το βράδυ...

«Πάσχα στο χωριό» για τους περισσότερους λόγω ακρίβειας

ΠΚ team ΠΚ team -
Μειωμένη κατά 30% η ζήτηση για ταξίδια. Οι περισσότεροι Κρητικοί...

