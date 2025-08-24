ΕΛΛΑΔΑΠΑΙΔΕΙΑ

Πρεμιέρα με 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια – Ποια έμειναν «μετεξεταστέα»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νέα σελίδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Μερικά εικοσιτετράωρα απομένουν για το επίσημο «άνοιγμα» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Τις επόμενες ημέρες, ανακοινώνεται η ίδρυση των πρώτων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων που θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο.

Τέσσερις αιτήσεις έλαβαν τελικά το «πράσινο φως», από τους δώδεκα φακέλους που είχαν αρχικώς κατατεθεί, σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής». Ανατροπές, καθυστερήσεις και πολλά παράπονα σημάδεψαν στο παρασκήνιο τη διαδικασία της πρώτης αδειοδότησης.

Τα τέσσερα μη κρατικά ΑΕΙ που έλαβαν άδεια για να λειτουργήσουν ως παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικό, είναι:

Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το οποίο έχει δημιουργήσει εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για το παράρτημα, καθώς δεν συνεργάζεται έως τώρα με κάποιον ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή Κολλέγιο.

Το Πανεπιστήμιο του York, το οποίο συνεργάζεται στην Ελλάδα με το City College της Θεσσαλονίκης.

Το Πανεπιστήμιο Keele, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Το βρετανικό Open University, σε συνεργασία με το Anatolia College της Θεσσαλονίκης.

Οι φάκελοι που δεν εξασφάλισαν άδεια:

Τα βρετανικά πανεπιστήμια East London και Queen Margaret, τα οποία θα συνεργάζονταν με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Το London Metropolitan University, το οποίο συνεργάζεται με το City Unity College στην Αθήνα.

Το Πανεπιστήμιο Derby, που στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Mediterranean College.

Το Πανεπιστήμιο West London, που θα συνεργαζόταν με το ελληνικό BCA College.

Το Πανεπιστήμιο του Essex, το οποίο θα συνεργαζόταν με το Aegean College.

Το γαλλικό πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, που θα συνεργαζόταν με το Ιnstitution d’ Etudes Francophones (IdEF).

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η αίτηση του βρετανικού πανεπιστημίου Greater Manchester, όπως μετονομάστηκε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Bolton, σε συνεργασία με το ελληνικό New York College. Η αίτηση αποσύρθηκε τελευταία στιγμή, διότι προέκυψε ζήτημα με την πιστοποίηση του βρετανικού ιδρύματος από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έδωσε την τελική εισήγηση στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας πριν από τον Δεκαπενταύγουστο. Οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι αιτούντες ενημερώθηκαν για την τελική κρίση της Αρχής την περασμένη Πέμπτη, με επιστολή. Η δεκαήμερη καθυστέρηση αποδίδεται στον τυπικό έλεγχο που όφειλε να κάνει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών, που έπρεπε τελευταίο να ελέγξει τους φακέλους για λόγους εθνικής ασφαλείας, σύμφωνα με τον νόμο.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση του –...

0
Ο δημοσιογράφος και γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα Δημήτρης...

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79...

0
Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας Έφυγε από τη ζωή...

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση του –...

0
Ο δημοσιογράφος και γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα Δημήτρης...

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79...

0
Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας Έφυγε από τη ζωή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση του – «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα!»
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση του – «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα!»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο δημοσιογράφος και γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα Δημήτρης...

Δεκάδες κρούσματα αλλαντίασης λόγω botox – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι κάνουν τις δημοφιλείς ενέσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Η αυξανόμενη χρήση μη αδειοδοτημένων ενέσεων βοτουλινικής τοξίνης συνδέεται...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Η μεγάλη εκδήλωση για τη σωτηρία του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
"Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δίνουμε φωνή στη σιωπή...

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 σε όλη την Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST