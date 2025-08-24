Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση του – «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα!»

Προηγούμενο Άρθρο
Πρεμιέρα με 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια –...
Νέα σελίδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μερικά εικοσιτετράωρα απομένουν...
Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79...
Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας Έφυγε από τη ζωή...
Πρεμιέρα με 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια – Ποια έμειναν «μετεξεταστέα»
Νέα σελίδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μερικά εικοσιτετράωρα απομένουν...
Δεκάδες κρούσματα αλλαντίασης λόγω botox – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι κάνουν τις δημοφιλείς ενέσεις
Η αυξανόμενη χρήση μη αδειοδοτημένων ενέσεων βοτουλινικής τοξίνης συνδέεται...
Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Η μεγάλη εκδήλωση για τη σωτηρία του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας
"Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δίνουμε φωνή στη σιωπή...
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 σε όλη την Κρήτη
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...