Πρίγκιπας Φίλιππος : Τι συμβολίζουν οι 41 κανονιοβολισμοί που ακούστηκαν προς τιμήν το

Τα όπλα ήχησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας πυροβολισμός ανά λεπτό, στο Λονδίνο, το Εδιμβούργο, το Κάρντιφ και το Μπέλφαστ, καθώς και στο Γιβραλτάρ, αλλά και από τα πλοία του Βασιλικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείο Άμυνας, «μια στιγμή για να τιμήσουμε τη στρατιωτική του θητεία, την ενεργό θητεία του σΠτο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τιμητικές στιγμές που ακολούθησαν πολλές δεκαετίες μετά».

Όπως ανέφεραν τα περισσότερα μέσα ο αριθμός των κανονιοβολισμών ήταν 41.

Captain Dominic Rees of 214 Worcester Battery, Royal Artillery tells @LBC the passing of Prince Philip is an “extraordinarily sad day” and explains the significance of the 41 gun salute https://t.co/SOSVLhMj0O pic.twitter.com/EAgoYYlKVz

— LBC (@LBC) April 10, 2021