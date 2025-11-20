Πρόγραμμα Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου Πολιούχου Χανίων

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

21η Νοεμβρίου 2025

Τὴν 21ην Νοεμβρίου ἡμέραν Παρασκευήν, Ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Πόλεώς μας, εἰς τὴν παλαιὰν Πόλιν τῶν Χανίων.

Ἡ 21ην Νοεμβρίου, συμφώνως πρὸς τὸ ἀπὸ 21-02-1956 σχετικὸν Βασιλικόν Διάταγμα, ἔχει ὁρισθεῖ ὡς ἡμέρα ἐξαιρέσιμος διὰ τὴν Πόλιν τῶν Χανίων.

Λόγῳ τῆς Ἑορτῆς τῆς Πολιούχου ὑπαγορεύεται γενικὸς σημαιοστολισμὸς τῶν καταστημάτων καὶ τῶν οἰκιῶν τῆς Πόλεως.

Τήν Πέμπτην 20 Νοεμβρίου καὶ ὥραν 6:00 μ.μ. θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, τὴν 9:00 μ.μ. ἡ Ἱερὰ Παράκλησις καὶ περὶ ὥραν 11:00 μ.μ. ἡ νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία.

Κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, Παρασκευήν 21ην Νοεμβρίου, ἡ ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου θὰ γίνῃ τὴν 6:30 π.μ. καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Τὴν 10:45 π.μ. περίπου θὰ τελεσθῇ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν καὶ περὶ ὥραν 11:10 π.μ. θὰ λάβῃ χώραν ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἀνὰ τάς ὁδοὺς τῆς Πόλεως, (Ἱερός Ναός – Χάληδων – Πλατεῖα 1866 – Λεωφ. Κυδωνίας – Ν. Πλαστήρα – Πλατεῖα Ἀγορᾶς – Πλατεῖα Μαρκοπούλου – Τσουδερῶν – Ποτιέ – Καραολῆ Δημητρίου – Χάληδων – Ἱερός Ναός).

Μετά τήν Λιτανείαν καί περί ὥραν 12:30 μ.μ. θὰ τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τὸ Ἡρῶον τῆς Πόλεως διὰ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ κατάθεσις στεφάνων.

Εἰς τὸν πάνδημον αὐτὸν ἑορτασμὸν τῆς Πολιούχου τῶνΧανίων καλοῦνται ὅπως συμμετάσχουν:

Ὁ Ἱερὸς Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου.

Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ Ὑπηρεσιῶν, οἱ Φορεῖς, τὰ Μ.Μ.Ε., τὰ Σωματεῖα τῆς Πόλεως καί οἱ Χορευτικοί Παραδοσιακοί Σύλλογοι.

Ἡ μαθητιῶσα καὶ ἡ σπουδάζουσα νεολαία μετὰ τῶν διδασκάλων καὶ καθηγητῶν αὐτῆς.

Ὅλος ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ.

Διὰ τὸν ἑορτασμὸν παρακαλεῖται:

Ὁ ἀνώτατος Διοικητής Φρουρᾶς νά ρυθμίσῃ τὸ θέμα τῆς παρατάξεως τῶν Στρατιωτικῶν Ἀγημάτων.

Ὁ Δῆμος Χανίων νά μεριμνήσῃ διὰ τὸν σημαιοστολισμὸν τῶν ὁδῶν καὶ τῶν δημοσίων καταστημάτων τῆς Πόλεως.

Ἡ Ἀστυνομικὴ Διεύθυνσις Χανίων νά ἔχῃ τὸν λόγον εἰς τὰ θέματα τάξεως καὶ κυκλοφορίας, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς λιτανεύσεως τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος καὶ τῶν λοιπῶν ἐκδηλώσεων καθώς καί τά μέτρα τάξεως ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ, καθώς καί τό ἀπόγευμα εἰς τήν ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν.

Αἱ Διευθύνσεις τῆς Ἐκπαιδεύσεως ὅπως τακτοποιήσουν τὸ θέμα τῆς συμμετοχῆς τῶν παιδιῶν τῶν Σχολείων μας εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν καὶ τὴν λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ