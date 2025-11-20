ΚΡΗΤΗ

H Θεατρική παράσταση με το Σωτήρη Καλυβάτση ως σύγχρονος CAVEMAN έρχεται στην Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η κωμωδία που έγραψε προϊστορία επιστρέφει πιο αστεία από ποτέ!

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φοράει προβιά (γνωστού οίκου μόδας) και ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών, για να γίνει ο σύγχρονος CAVEMAN: ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική! Είναι έτοιμος να αποδείξει ότι το αιώνιο μπρα-ντε-φερ μεταξύ άντρα και γυναίκας ξεκίνησε πολύ πριν ανακαλύψουμε το delivery, το Tik-Tok και το γάλα αμυγδάλου.

Διασκευή – Σκηνοθεσία, με ρόπαλο του Νεάντερτάλ, αναλαμβάνει ο Γιώργος Γαλίτης.

Το παγκόσμιο φαινόμενο CAVEMAN – η πιο επιτυχημένη κωμωδία για της σχέσεις των δύο φύλων- είναι εδώ, με πολύ γέλιο, αυτοσαρκασμό, συγκίνηση, χορό, τραγούδι, μπαλέτα, λιοντάρια, κροκοδείλους, ένα μοναδικό υπερθέαμα με χιλιάδες κομπάρσους και προϊστορικές αλήθειες που σπάνε κόκαλα (μαμούθ)!

Μια παράσταση που απαντά στα μεγάλα ερωτήματα:
Γιατί οι άντρες δε βρίσκουν ποτέ τα πράγματά τους;
Γιατί οι γυναίκες επιμένουν να μιλάνε για τα συναισθήματά τους… ΤΩΡΑ;
Γιατί ένας άντρας από την πολλή στοχοπροσήλωση, χάνει και το στόχο και την προσήλωση;
Γιατί η απάντηση μιας γυναίκας είναι αυτή που πάντοτε επαναπροσδιορίζει την ερώτηση;
Και, τελικά, υπάρχει ζωή μετά το γάμο;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
CAVEMAN ο Σωτήρης Καλυβάτσης / Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιώργος Γαλίτης
Σκηνικά – Κοστούμια: Ντέιβιντ Νεγρίν / Φωτισμοί: Θεόδωρος Γκόγκος
Μουσικό Ηχοτόπιο: Νίκος Ασημάκης / Βοηθός Σκηνογράφου: Ξένια Κούβελα
Καλ/κή Δ/νση: Λευτέρης Πλασκοβίτης
Παραγωγή: Non Grata Productions

ΡΕθΥΜΝΟ: CINELAND Παντελής
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 9:15 το βράδυ Προπώληση more κ στο ταμείο του θεάτρου.
ΧΑΝΙΑ: Κιν/Θέατρο Ελληνίς
Παρασκευή 12 κ Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 9:15 το βράδυ Προπώληση more κ στο ταμείο του θεάτρου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Κιν/Θέατρο Αστόρια
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ. Προπώληση more κ στο ταμείο του θεάτρου.

