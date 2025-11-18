Έβαλαν «άριστα» οι Γερμανοί γευσιγνώστες ελαιολάδου

Αποστολή από 22 άτομα βρέθηκε στην Κρήτη, εμβαθύνοντας στην ποιότητα του λαδιού και στα χαρακτηριστικά των ποικιλιών Κορωνέικη, Τσουνάτη και Χοντρολιά.
Με έντονο ενδιαφέρον, αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης και κλίμα επαγγελματικής συνεργασίας ολοκληρώθηκε η πρόσφατη επίσκεψη των 22 ειδικών αξιολογητών από τη Γερμανία, μελών του επίσημου οργανοληπτικού πάνελ DOP, στην Κρήτη.
Η πολυμελής αποστολή βρέθηκε στο Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου, όπου συμμετείχε σε σεμινάρια γευσιγνωσίας, ανάλυσης χαρακτηριστικών ελαιολάδου και επιστημονικής ανταλλαγής εμπειρίας, με στόχο την ακριβή αποτύπωση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου, καθώς και των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών Κορωνέικη, Τσουνάτη και Χοντρολιά.
Η διευθύντρια του εργαστηρίου, Ελευθερία Γερμανάκη, σημείωσε ότι η συνάντηση δεν αποτέλεσε μια τυπική παρουσίαση, αλλά μια ουσιαστική διαδικασία ελέγχου ποιότητας σε διεθνές επίπεδο, σε πεδίο όπου τα αποτελέσματα και οι κρίσεις έχουν άμεση επίδραση σε μία από τις πλέον απαιτητικές αγορές της Ευρώπης.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η επίσκεψη, καθώς η Γερμανία αποτελεί έναν από τους βασικούς και σταθερούς εμπορικούς προορισμούς του κρητικού ελαιολάδου, τόσο σε επίπεδο εξαγωγών όσο και σε επίπεδο προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στοιχείο που καθιστά τη συγκεκριμένη ανταλλαγή γνώσης και αξιολόγησης κρίσιμη για την εικόνα του προϊόντος στο εξωτερικό.
Οι Γερμανοί αξιολογητές επικεντρώθηκαν όχι μόνο στην ταυτότητα και τα αρωματικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών, αλλά και στην επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις βασικές οργανοληπτικές παραμέτρους της γεύσης: το φρουτώδες, το πικρό και το πικάντικο.
Η συγκεκριμένη λεγόμενη «αρμονία» αποτελεί καθοριστικό κριτήριο αξιολόγησης στη γερμανική αγορά, όπου η ποιότητα δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την ένταση ενός χαρακτηριστικού, αλλά από τη δυνατότητα του ελαιολάδου να εκφράζει πλούσιο προφίλ χωρίς να χάνει την ισορροπία του.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν επίσης επιτόπιες επισκέψεις σε ελαιουργεία, τυποποιητήρια και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, κυρίως στα Χανιά, όπου η γερμανική ομάδα είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την παραγωγική διαδικασία σε πραγματικές συνθήκες και να διαπιστώσει τη σχέση μεταξύ καλλιέργειας, επεξεργασίας, τυποποίησης και τελικής ποιότητας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ελληνικό επιστημονικό προσωπικό, η άμεση επαφή των αξιολογητών με την τοπική παραγωγική διαδικασία αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα για το συνολικό αποτέλεσμα της επίσκεψης, καθώς έδωσε τη δυνατότητα για σφαιρική εικόνα, πέρα από το θεωρητικό και εργαστηριακό πλαίσιο.
Οι Γερμανοί επισκέπτες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ποιότητα των δειγμάτων, κάνοντας λόγο για «υψηλό επίπεδο φυσικών αρωματικών χαρακτηριστικών» και «καθαρό προφίλ γεύσης», γεγονός που, όπως υποστήριξαν, δεν αφορά μόνο το ίδιο το προϊόν, αλλά και το επιστημονικό υπόβαθρο του νησιού στην αισθητηριακή αξιολόγηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν μετά τη συνάντηση, τα μέλη του πάνελ δεσμεύτηκαν να μεταφέρουν στη Γερμανία τα συμπεράσματα και τις εντυπώσεις τους, τεκμηριωμένα και με επιστημονική αξιοπιστία, επικοινωνώντας τόσο με φορείς όσο και με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας και πιστοποίησης ελαιολάδου.
Η πρόθεσή τους να συνεχιστεί η συνεργασία μέσα από τακτική αποστολή δειγμάτων προς αξιολόγηση στο οργανοληπτικό εργαστήριο του Ρεθύμνου, αποτελεί σαφή ένδειξη αναγνώρισης του επιπέδου του ελληνικού εργαστηρίου και της σημασίας της κρητικής παραγωγής στη διεθνή αγορά.
Σε μια αγορά όπως η γερμανική, όπου οι προδιαγραφές αξιολόγησης είναι αυστηρές, η ενημέρωση του καταναλωτή είναι υψηλού επιπέδου και οι εμπορικές αποφάσεις εξαρτώνται από εξειδικευμένους επιστημονικούς δείκτες, η θετική αποτίμηση των Γερμανών αποτελεί παράγοντα ουσιαστικής βαρύτητας για την εξαγωγική πορεία του κρητικού ελαιολάδου και όχι απλή επικοινωνιακή επιτυχία.
Η επίσκεψη μπορεί να θεωρηθεί ως επένδυση στην αξιοπιστία, την επιστημονική τεκμηρίωση και την εξωστρέφεια της παραγωγής της Κρήτης, η οποία φαίνεται να κατακτά πλέον θέση όχι μόνο στην αγορά, αλλά και στο πεδίο της διεθνούς επιστημονικής αξιολόγησης ελαιολάδου.
Deutsches Olivenöl Panel (DOP)
Επίσημος γερμανικός φορέας αισθητηριακής αξιολόγησης παρθένων ελαιολάδων, με έδρα το Αμβούργο. Διαθέτει διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025 και αναγνώριση από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC). Εξειδικεύεται στην οργανοληπτική ανάλυση, με κεντρικής σημασίας παράμετρο την έννοια της ισορροπίας μεταξύ φρουτώδους, πικρού και πικάντικου.
Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης – Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου
Διαπιστευμένο εργαστήριο αισθητηριακής αξιολόγησης ελαιολάδου, αναγνωρισμένο από το ΕΣΥΔ και το IOC. Διαθέτει εξειδικευμένους δοκιμαστές, πιστοποιημένες υποδομές και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά και διαγωνιστικά προγράμματα, που στοχεύουν στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ