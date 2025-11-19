ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βορίζια: Μια «ανάσα» από τις κρυψώνες – Κοντά στα όπλα του μακελειού οι Αρχές

Όλο και πιο κοντά στα όπλα της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια φέρονται να βρίσκονται οι Αρχές, που εξετάζουν κρυψώνες σε δύσβατες περιοχές εκτός χωριού.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για το μακελειό στα Βορίζια, καθώς – σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες – οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή.

Η βασική εκτίμηση των αξιωματικών που χειρίζονται την υπόθεση είναι ότι τα όπλα έχουν μεταφερθεί σε κρυψώνες εκτός του χωριού. Τελούν υπό παρακολούθηση οι κινήσεις συγκεκριμένων υπόπτων, ενώ – σύμφωνα με πληροφορίες – έχει ενεργοποιηθεί και η διαδικασία άρσης τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να χαρτογραφηθούν διαδρομές και επαφές που μπορεί να οδηγήσουν στις επίμαχες «καβάντζες».

Ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης αναφέρει ότι οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα όπλα να έχουν μεταφερθεί σε δύσβατα σημεία του Ψηλορείτη. Μάλιστα, οι ερευνητές δεν αποκλείουν οι εμπλεκόμενοι – μόνοι τους ή με τη βοήθεια τρίτων – να τα αποκρύπτουν σε ορεινές κρυψώνες, στις οποίες επιστρέφουν κάθε φορά που «προκύπτει» ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη και νέες ανακοινώσεις

Παράλληλα, την Πέμπτη αναμένεται εκ νέου στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός πρόκειται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις που θα αφορούν την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την οπλοκατοχή, στον απόηχο των γεγονότων που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Βορίζια: Νέο κύκλο συλλήψεων «βλέπουν» οι Αρχές – «Δείχνει» πρόσωπα για νέες καταθέσεις η χήρα του Φανούρη Καργάκη
Έβαλαν «άριστα» οι Γερμανοί γευσιγνώστες ελαιολάδου
Όλο και λιγότερα χρήματα για αρχαιολογικές ανασκαφές

Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Όλο και...

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup

Τα υπόλοιπα ονόματα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται ότι διεκδικεί την...

Κνωσός: Πάνω από 120.000 οι επισκέπτες μέσα σε μόλις έναν μήνα – Αύξηση και στο Μουσείο Ηρακλείου

Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού...

Τουρισμός για Όλους: Νέοι δικαιούχοι για τη χαμηλή περίοδο

Νέος οριστικός πίνακας δικαιούχων χαμηλής περιόδου – Ο συνολικός...

