Πρόσκληση για τον Κύκλο Δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης: «ΣΥΝ-ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ: Η Δύναμη της Ανθρώπινης Σύνδεσης» της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ηρακλείου, σας προσκαλεί στον κύκλο δράσεων «ΣΥΝ-ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ: Η Δύναμη της Ανθρώπινης Σύνδεσης». Με βασικό σύνθημα «ΣΥΝ – θέτω με πράξεις το μαζί», η πρωτοβουλία μας θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη επαφή και τον ουσιαστικό διάλογο, οραματιζόμενη μια κοινωνία χωρίς βία, με αποδοχή και αλληλεγγύη.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:

Πέμπτη 26 Μαρτίου | 18:00 | Αίθουσα «Καστελλάκη», Επιμελητήριο Ηρακλείου

Στρογγυλό τραπέζι – Συζήτηση: «Σπίτι, Σχολείο, Οθόνη: Συγκοινωνούντα δοχεία βίας; Αναλύουμε τις αιτίες, εφαρμόζουμε λύσεις».

Συντονίστρια: Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη (Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης).

Εισηγητές:

Μανώλης Καργάκης (Ψυχολόγος): «Οι ανθρώπινες σχέσεις σε μεταβολή και οι αλυσιδωτές αντιδράσεις της βίας».

Παρασκευή Νικηφόρου (Ψυχολόγος): «Από την ένταση στη σύνδεση: καλές πρακτικές για ένα σχολείο χωρίς βία».

Γιάννης Φαρσάρης (Εκπαιδευτικός): «Οθόνες και Σκιές: Πώς η ψηφιακή “αρένα” διαμορφώνει τα παιδιά μας»

Δευτέρα 30 Μαρτίου | 18:00 | Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (Ανδρόγεω)

Μέρος Α’: «Πετάω, Πετάς, Πετάμε» – Πολυδιάστατη Παράσταση.

Μια «βιβλιοπαρουσίαση-παράσταση» όπου όλες οι τέχνες συναντιούνται για να υμνήσουν τη συνύπαρξη.Η παράσταση βασίζεται στο βιβλίο/θεατρικό έργο «Τη λένε Ρόδη».Συγγραφέας: Συραγώ Χορταριά, Εικονογράφηση: Κώστας Κουρμουλάκης.

Στη σκηνή συμπράττουν δημιουργοί από διαφορετικά πεδία: Κατερίνα Μυλωνάκη: Συγγραφέας, Εικαστικός, Media. Νεκτάριος Μαρίνος: Μουσικός – Εκπαιδευτικός (Λαούτο). Στέλιος Περογιαννάκης: Φωνή, Κιθάρα. Γεωργία Πετράλη: Χορός (Fysalida Dance).

Ειδική Συμμετοχή: Mαθητές και μαθήτριες των Δ’ και Ε’ τάξεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Συραγώ Χορταριά και Κατερίνα Παναγιωτάκη

Την εκδήλωση πλαισιώνουν με εισηγήσεις οι: Άννα Μπλαβάκη (Φιλόλογος – Επιμελήτρια βιβλίων). Ελένη Πουλά (Καθηγήτρια Αγγλικών, Πρόεδρος Πεζοπορικού Συλλόγου Ηρακλείου). Γιώργος Μακράκης (Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος»). Ευτυχία Νιράκη (Εκπαιδευτικός). Χαράλαμπος Φασουλάς (Έφορος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης).

Μέρος Β’: «Από το Αχ στο Αχά! Όταν η διαφορετικότητα γίνεται δημιουργικότητα».

Εισηγητής: Δημήτρης Γραμμένος (Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής – ΙΤΕ).

Τρίτη 31 Μαρτίου | 09:00 | Κινηματοθέατρο «Αστόρια»

Εκδήλωση: «Το Πρόσωπο του Θυμού: Από τη Σχολική Βία στο Cyberbullying – Επιπτώσεις και Ψυχολογική Θωράκιση».

Κεντρικοί Ομιλητές:

Κωνσταντίνος Γιαννουλάκης (Υπαστυνόμος Α’, Προϊστάμενος Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου).

Κρίστα-Χριστίνα Σαμαρτζή (Υπαστυνόμος Β’ (Υ.Γ.), Ψυχολόγος Ελληνικής Αστυνομίας).

