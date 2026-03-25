ΦΣ Εστιών ΠΚ:Όλοι/ες την Παρασκευή στις 19:00 στην αρχή της Χάληδων ενάντια στην έλευση του αεροπλανοφόρου «USS G. FORD»

Απόφαση ΦΣ Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης

Έξω η Ελλάδα από την σφαγή!

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ! Όλοι στον δρόμο!

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη ιστορική καμπή, οι εξελίξεις δεν αποτελούν απλώς μια παρένθεση. Ο κόσμος φλέγεται, οι λαοί ξεριζώνονται. Η Κύπρος δεν είναι μακριά, η Σούδα είναι εδώ. Με ευθύνη της κυβέρνησης η χώρα εμπλέκεται σε έναν βάρβαρο πόλεμο που εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο, και που μπορεί να γενικευτεί. Έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο πολέμου, σπέρνοντας βάσεις παντού,

αξιοποιώντας λιμάνια και αεροδρόμια, δίνοντας γη και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές, ενώ στα σχέδιά τους είναι και η αποστολή νέων στρατευμάτων εκτός των συνόρων. Αυτή η πολιτική είναι που μετατρέπει τον λαό μας σε στόχο. Ο δικός τους πόλεμος δεν είναι και δικός μας.

Ο ελλιμενισμός του αεροπλανοφόρου, των 13 δις δολαρίων, FORD στη Σούδα, που επιστρέφει «λαβωμένο», από ναυτικό, όπως λένε, ατύχημα για επισκευές αλλά και τον ανεφοδιασμό του σε όπλα και πυρομαχικά από τη βάση, επιβεβαιώνει ότι οι Αμερικανοί δεν έρχονται εδώ για «αναψυχή», αλλά για να υποστηρίξουν τα πιο θανατηφόρα όπλα τους στο μακέλεμα των λαών. Επιβεβαιώνει ότι η Σούδα, γίνεται ορμητήριο πολέμου και επομένως εμπλέκεται η χώρα μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς.

Επιβεβαιώνει ότι ο τόπος γίνεται «στόχος». Επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος ενός «ατυχήματος», με οδυνηρές συνέπειες, δεν μπορεί να αποκλειστεί για τον τόπο που ανεφοδιάζεται, όταν δεν αποκλείεται στη θάλασσα.

Καμμιά εμπιστοσύνη σ΄ όσους μας καλούν να συμβιβαστούμε με τον πόλεμο γιατί είναι μακριά μας και οι PATRIOT στην Κάρπαθο και τα Χανιά προστατεύουν τη Σούδα. Γυρνάμε την πλάτη σ΄ αυτούς που μας καλούν σε παθητική αναμονή, σε παρακλήσεις για να σταματήσει ο πόλεμος. Τις ύαινες και τα τσακάλια δεν τα διώχνεις με ευχές και παρακάλια.

Το Ιράν έχει διαμυνήσει ότι οι βάσεις του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή,αποτελούν «νόμιμο στόχο» για αντίποινα, με την Σούδα να είναι μέσα στην εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων! Εκατοντάδες είναι οι συνάδελφοι στο Πολυτεχνείο που δέχονται τηλέφωνα από γονείς για να φύγουν από τα Χανιά. Το ίδρυμα που βρίσκεται 8 χλμ από τη βάση, πραγματοποίει έρευνα, για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, με βάση την σύμβαση που έχει υπογράψει με το ΚΕΝΑΠ (Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής).

Ουσιαστικά το ίδρυμα που σπουδάζουμε , γίνεται και αυτό στόχος αντιποίνων και συνεργάζεται με την δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ. Έχουν τεράστιες ευθύνες οι κυβερνήσεις, το υπουργείο παιδείας, οι διοικήσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά και άλλων ιδρυμάτων που μετατρέπουν τα ΑΕΙ σε «πλυντήρια» φονιάδων υποτάσσοντας την έρευνα που προορίζεται για κοινωνικές ανάγκες στους πολεμικούς σκοπούς! Με αυτό τον τρόπο το ίδρυμα, η Κρήτη αλλά και συνολικά η χώρα μετατρέπονται σε θύτη αλλά και θύμα άλλων λαών.

Κανένας εφησυχασμός! Όλοι στους δρόμους!

Σ’ έναν κόσμο που φλέγεται και η εστία γίνεται πυρκαγιά, που η κάθε ώρα είναι κρισιμότερη από την προηγούμενη, η στάση και η απόφαση του λαού μας πρέπει να καθορίζεται από τα δικά του συμφέροντα και όχι των ιμπεριαλιστικών σφαγέων!

Καλούμε κάθε φοιτητή, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να μην επιτρέψει ο τόπος μας να μετατραπεί σε ένα απέραντο σφαγείο. Οι επόμενες ώρες – ημέρες είναι κρίσιμες για την στάση του καθένα! Συμπορευόμαστε με τα σωματεία των εργαζομένων, τα 5μελή και 15μελη των μαθητών, τους φορείς του λαϊκού κινήματος στην πόλη μας! Δυναμώνουμε τον αγώνα ώστε να κλείσει εδώ και τώρα η Βάση της Σούδας!

Απαιτούμε:

· Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

· Να κλείσει η Βάση της Σούδας και όλες οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην χώρα.

· Κανένας Έλληνας στρατιωτικός έξω από την χώρα, να επιστρέψει κάθε πολεμικό πλοίο και στρατιωτική μονάδα από ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό

· Καμία συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης με το ΝΑΤΟ, το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και εταιρείες που στηρίζουν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και μας κάνουν στόχο!

· Να ακυρωθεί η συνεργασία με το ΚΕΝΑΠ του ΝΑΤΟ, για την οποία οι πρυτανικές αρχές αρνούνται ακόμα και να δημοσιεύσουν τι περιλαμβάνει!

· Να μην πληρώσουμε εμείς τις συνέπειες του πολέμου τους

· Καμία αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων. Μείωση της τιμής της φοιτητικής κάρτας μεταφορών στα 15 ευρώ. Μείωση της τιμής των εισιτηρίων και στα ΚΤΕΛ.

· Μείωση των τιμών στα κυλικεία.

· Μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι για την κάλυψη των ανατιμήσεων στα νοίκια.

· Διεύρυνση των δικαιούχων στη σίτιση. Κάθε φοιτητής να έχει ένα δωρεάν πιάτο φαϊ!

Συμμετέχουμε:

➢ Στα παγκρήτια συλλαλητήρια που διοργανώνονται ανά νομό την Παρασκευή, 27/3/2026 και συγκεκριμένα στα Χανιά κινητοποίηση στις 19:00 στην αρχή της Χάληδων ενάντια στην έλευση του αεροπλανοφόρου «USS G. FORD».

➢ Στην μεγάλη αντιπολεμική-αντιιμπεριαλιστική, Παγκρήτια συγκέντρωση στα Χανιά και πορεία στη Βάση την Κυριακή 17/5/2026.