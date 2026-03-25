Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στ. Αρναουτάκης: Είμαστε περήφανοι και τιμούμε τις ηρωικές μορφές του 1821 που θυσίασαν τη ζωή τους βάζοντας τα θεμέλια για τη σύγχρονη Ελλάδα

Ο μεγάλος ξεσηκωμός τον Μάρτη του 1821, με τις ανυπολόγιστες θυσίες, καθρεφτίζει τη θέληση των προγόνων μας για την απόκτηση ελευθερίας, ανεξαρτησίας και πολιτικής ύπαρξης.
Η επιλογή της επανάστασης ήταν ο μοναδικός δρόμος για τους σκλαβωμένους Έλληνες και το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» συνοψίζει το ακατάλυτο θάρρος και την αποφασιστικότητά τους.

Σήμερα, καθώς οι έννοιες της ελευθερίας και της ανεξάρτητης βούλησης πολιτών και κρατών αμφισβητούνται, ο εορτασμός της Εθνικής μας Επετείου διευρύνει περαιτέρω τη σκέψη μας, υπενθυμίζοντας ιδανικά και αξίες που αναμετρήθηκαν με τον χρόνο και επέζησαν στην ιστορική μνήμη.

Είμαστε περήφανοι και τιμούμε τις ηρωικές μορφές του 1821, που θυσίασαν τη ζωή τους, βάζοντας τα θεμέλια για τη σύγχρονη Ελλάδα.

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους!

Επέτειος 25ης Μαρτίου 1821: Ακυρώνονται οι παρελάσεις...

0
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι από...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ματαίωση Παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου...

0
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι η παρέλαση της Εθνικής...

