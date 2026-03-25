Δήμος Μαλεβιζίου:Ματαίωση Παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2026 στο Γάζι

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι η παρέλαση της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2026, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ. κατά μήκος της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι, ματαιώνεται λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι ισχυρές καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή της παρέλασης, ιδίως για τους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων μας που θα συμμετείχαν σε αυτήν.

Η ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών, των εκπαιδευτικών και όλων των συμμετεχόντων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 10:00 π.μ όπως και οι Δοξολογίες στις Δημοτικές Κοινότητες Τυλίσου και Κρουσώνα.

Η Εθνική μας Επέτειος παραμένει ιερή. Τιμούμε τους ήρωες του 1821 στη μνήμη και στην καρδιά μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα: www.emy.gr