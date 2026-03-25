25η Μαρτίου – Ηράκλειο: Ακυρώθηκε η παρέλαση της 25ης Μαρτίου λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας βρέθηκε η Κρήτη ανήμερα της 25ης Μαρτίου,

οδηγώντας τις τοπικές αρχές στην απόφαση να αναστείλουν τις μαθητικές παρελάσεις,

με βασικό γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και πολιτών.

Στο Ηράκλειο, η επιδείνωση του καιρού από νωρίς το πρωί δεν άφησε περιθώρια για την πραγματοποίηση

της παρέλασης, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε ακύρωση και να αναμένεται επίσημη ενημέρωση.

Την απόφαση επιβεβαίωσε δημόσια και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ηρακλείου, Αντώνης Περυσινάκης,

μέσω ανάρτησής του στο Facebook.