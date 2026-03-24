Ε.Π.Κ.Κρητης: Γράφει η Ιωάννα Μελάκη ,για τους συνταξιούχους της βροχής

Άρθρο της Ιωάννας Μελάκη

μέλος, μιας τεράστιας κοινωνικότητας.πολιτων. (Ε.Π.Κ.Κρητης),που μέσα σε αυτή, βρίσκονται και αρκετοί συνταξιούχοι

Το άρθρο

Κοινωνική ντροπή και όχι μόνο Κυβερνητική ,η πορεία των 11 Ομοσπονδιών , προς το Σύνταγμα..

Τα μάτια δακρύζουν , ο εγκέφαλος σταματά,.όταν βλέπουν παρά τον κακό καιρό την Παρασκευή 21 του Μαρτίου, χιλιάδες συνταξιούχους, να πορεύονται προς την Πλατεία Συντάγματος και να ζητούν να τους δοθούν δικαιώματα.που τους στερήθηκαν και που δικαιούται .

Τα συνθήματα των πανών, που κρατούσαν οι απόμαχοι της εργασίας, ήταν ουσίας σημαίες διεκδίκησης των δικαιωμάτων των,

που σε μια ευνομούμενη Δημοκρατία ουσίας ηθικά κρίνεται, από την κοινωνική της πολιτική ,σε ευαίσθητες ανθρώπινες ομάδες.οπως οι συνταξιούχοι μας.

Τα δίκαια δικαιώματά τους,που πάσχιζαν με τις αδύναμες φωνές τους, να φθάσουν σε κάθε αυτί Κυβερνητικού στελέχους.και.ιδιαιτερσ του Πρωθυπουργού της Χώρας που “κομπάζει”. επανειλημμένως για την ευαισθησία του, στους συνταξιούχους της Χώρας μας είναι:

-Να παρθούν μέτρα κατά της ακρίβειας

-Δωρεάν υγεία, χωρίς.κρστησεις 6,%στα.φαρμακα

-Να τους αποδοθεί η 13 και 14 σύνταξη, που τους αφαιρέθηκε λόγω έκτακτης Εθνικής οικονομικής δυσκολίας

-Να δοθούν σε όλους τα αναδρομικά και όχι μόνο σε εκείνους που προέβησαν σε Αγωγή διεκδίκησης

Επειδή, όλοι βιώνουμε δύσκολη οικονομική συγκυρία λόγω.των γειτονικών μας πολέμων, με αποτέλεσμα το φαινόμενο ακρίβεια ,να έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και επειδή όλοι.μας οφείλουμε να στηρίξουμε τις ποιο ευαίσθητες και ευάλωτες πληθυσμιακές.ομαδες της Χώρας μας,

στην οποία ανήκουν και οι συνταξιούχοι,που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε την δυσκολία της επιβίωσης τους , αλλά και περισσότερο μας είναι γνωστό η αξιοπρέπεια την οποία διακατέχουν ως απόμαχοι της εργασίας,οφείλουμε αφενός προς αυτούς αλλά.

περiδσοτερο προς εμάς, να συμβάλλουμε στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα τους για να προσπεράσουμε ως κοινωνία από το αίσθημα της ντροπής στο αίσθημα της περηφάνιας

Γιατί αυτό μας ανήκει να έχουμε ως νεότερη γενιά,.η περηφάνεια και όχι να ζούμε με το αίσθημα της ντροπής

Η αρθρογράφος

Ιωάννα Μελάκη

Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Και μέλος.υιυ ΕΣΚΑ

EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2

Email: epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306