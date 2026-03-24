Κακοκαιρία στην Κρήτη: Χωρίς παρέλαση το Ρέθυμνο – Κανονικά η Δοξολογία και οι καταθέσεις στεφάνων

Ανατροπή στον φετινό εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο Ρέθυμνο, καθώς η μαθητική παρέλαση δεν θα πραγματοποιηθεί, ύστερα από απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, που κάνουν λόγο για έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή, δημιουργώντας συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση ελήφθη προληπτικά, με στόχο την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι θα συμμετείχαν ή θα παρακολουθούσαν την παρέλαση. Παρά τη ματαίωση της παρέλασης, το υπόλοιπο πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα τηρηθεί κανονικά, με τη Δοξολογία και τις καταθέσεις στεφάνων να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Οι τοπικές αρχές υπογραμμίζουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια, ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων, καλώντας τους πολίτες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα του εορτασμού.