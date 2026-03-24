Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Σάλος στην Κρήτη: Μεγάλη απάτη από εκπαιδευτήριο – Το κολπάκι με τα «άκυρα» πτυχία και η φοροδιαφυγή

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Έξι εκπαιδευτήρια, τα οποία εξαπατούσαν τους πελάτες τους εκδίδοντας μη πιστοποιημένους τίτλους σπουδών, εντόπισαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από εισαγγελική παραγγελία, προχώρησαν σε έλεγχο σε εκπαιδευτήρια στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων, που παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων εκδίδοντας βεβαιώσεις–πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας.

Από αυτή τους τη δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν γράψει παράνομα κέρδη συνολικού ποσού 3,2 εκατ. ευρώ για το 2024, το 2025 και έως την ημέρα του ελέγχου.

Επιπλέον, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ διαπίστωσαν και φορολογικές παραβάσεις στις επιχειρήσεις αυτές. Από το 2020 μέχρι σήμερα, εξέδωσαν πάνω από 10.000 φορολογικά στοιχεία με ανακριβή ποσά εσόδων, αποκρύπτοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ, συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ.

Συνελήφθησαν 6 άτομα, διαχειριστές και υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, για κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Mήνυμα της προέδρου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών...

0
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ...

Χανιά:Ακυρώνεται η παρέλαση

0
Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων ανακοινώνεται ότι : Έπειτα από...

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST