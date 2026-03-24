Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αγαπητές/οί συνδημότισσες/ες,
«Τιμούμε σήμερα την 205η επέτειο από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ένα γεγονός που συντάραξε τον κόσμο της εποχής και άλλαξε για πάντα την ιστορική πορεία του Έθνους μας οδηγώντας στην ίδρυση ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους.

Η 25η Μαρτίου είναι η ημέρα που η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός γιορτάζουν μαζί αποδεικνύοντας πως η πίστη, η ελευθερία, η ομόνοια είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες χαραγμένες βαθιά στην ψυχή μας.

Ανήμερα της άγιας ημέρας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ξεκίνησε ο αγώνας για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία των Ελλήνων.

Η ηρωική πράξη των προγόνων μας που ύψωσαν το ανάστημά τους ενάντια στην τυραννία αποτελεί διαχρονική πηγή έμπνευσης και υπερηφάνειας για κάθε Έλληνα.

Σήμερα, διακόσια πέντε χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης, οι προκλήσεις για το Έθνος μας είναι μεγάλες. Όπως όλα τα Έθνη, έτσι κι εμείς διεκδικούμε το ρόλο μας σε έναν κόσμο που ποτέ άλλοτε δεν άλλαζε με τόσο γρήγορους ρυθμούς.

Με σεβασμό στην ιστορία και πίστη στις αξίες μας, ας εργαστούμε όλοι μαζί ενωμένοι για τον τόπο μας, για μια Ελλάδα αντάξια των ηρώων της, μια Ελλάδα ισχυρή, σύγχρονη και υπερήφανη.

Με ομοψυχία, εργατικότητα, πίστη στις δυνάμεις μας και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές, μπορούμε να συμβάλουμε όλοι μας ώστε η Πατρίδα μας να έχει τη θέση που της αξίζει στον κόσμο και να συνεχίσει την πορεία της ως ένας τόπος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ευημερίας για όλους».

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!
Χρόνια πολλά Ελλάδα!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Mήνυμα της προέδρου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών...

0
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ...

Ε.Π.Κ.Κρητης: Γράφει η Ιωάννα Μελάκη ,για τους...

0
Άρθρο της Ιωάννας Μελάκη Γράφει η Ιωάννα Μελακη μέλος,...
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Πέντε πρωτοβουλίες από τη Δημοτική Αρχή για την εξεύρεση νέων χώρων στάθμευσης
Επόμενο άρθρο
Σάλος στην Κρήτη: Μεγάλη απάτη από εκπαιδευτήριο – Το κολπάκι με τα «άκυρα» πτυχία και η φοροδιαφυγή
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST