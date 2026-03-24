Δήμος Ηρακλείου:Πέντε πρωτοβουλίες από τη Δημοτική Αρχή για την εξεύρεση νέων χώρων στάθμευσης

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου

Για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού της για την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος της στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης.

Ειδικότερα, Αλέξης Καλοκαιρινός και Δημήτρης Σπυριδάκης αναφέρθηκαν αναλυτικά στις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν:

• Στην αύξηση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης του προγράμματος Park & Ride και την πύκνωση των δρομολογίων των City Bus από Παγκρήτιο Στάδιο και Νέα Αλικαρνασσό.

• Στον εντοπισμό και την αξιοποίηση αδόμητων κατάλληλων χώρων στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

• Στην αξιοποίηση της δυνατότητας που προσφέρει η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) με την εκπόνηση μελετών για χώρους στάθμευσης στην τάφρο των Ενετικών Τειχών, για τους επισκέπτες του μνημείου.

• Στην επικαιροποίηση του φακέλου για το υπόγειο πάρκινγκ στην Λ. Δημοκρατίας.

• Στην προσωρινή αξιοποίηση της έκτασης του ακινήτου του νέου Δικαστικού Μεγάρου, μέχρι την έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση που πραγματοποίησε μαζί με μέλη της Δημοτικής Αρχής με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων της πόλης, τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Η Μενέλαο Σκουλούδη, τον Γ.Γ του Συλλόγου Θεοχάρη Παπαδάκη, τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Η Βαγγέλη Καρκανάκη, τον Οικονομικό Επόπτη του Ε.Β.Ε.Η Παράσχο Τζόρβα, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ Γιώργο Ταβερναράκη, τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Η

Στέλιο Βοριά, τον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΒΕΝΗ Γιώργο Γωνιωτάκη, και την Αναπληρωτή Γραμματέα Μαρία Αντωνακάκη, την Παρασκευή 20/3 στη Λότζια, όπου διαπιστώθηκε η έντονη διάθεση συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος.

Μιλώντας για την προσωρινή χρήση του ακινήτου που θα ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο, ο Αλέξης Καλοκαιρινός επανέλαβε ότι η Δημοτική Αρχή έχει ασχοληθεί, ασχολείται και θα ασχολείται με την επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής, ότι είναι κοινή επιδίωξη όλων η έναρξη των εργασιών το συντομότερο δυνατόν,

καθώς και ότι ο ωφέλιμος χρόνος μέχρι τότε, πρέπει να αξιοποιηθεί: «Αυτό στο οποίο θα είμαι κατηγορηματικός είναι ότι σε καμία περίπτωση αυτή η μεταβατική λύση δεν θα εμποδίσει και δεν θα καθυστερήσει ούτε στο ελάχιστο αυτό που είναι κοινή επιδίωξη όλων μας στο Ηράκλειο για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου από την πλευρά του, ανέφερε ότι οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής είχαν ξεκινήσει πριν από τη σχετική καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρηματιών Ιδιόκτητων Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και σήμερα:

• Εκπονούνται οι μελέτες αξιοποίησης των χώρων της τάφρου στις Λεωφόρους Αρχ. Μακαρίου, Ν. Πλαστήρα και Χ. Τρικούπη, οι οποίοι προβλέπεται από την ΠΣΠΑ να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης για τους επισκέπτες του μνημείου. Υπολογίζεται να είναι έτοιμες στα τέλη Απριλίου (παρά το ότι είχαν ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028) και να κατατεθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού για έγκριση.

• Έχει αποσταλεί στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, από την οποία ζητείται και η παραχώρηση, η μελέτη για την αξιοποίηση του χώρου επί της Λ. Ικάρου (πρώην αλευρόμυλοι Καστρινάκη) που προορίζεται για την στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων.

• Εκκρεμεί η αδειοδότηση για τη χρήση του χώρου στην εσοχή του προμαχώνα Παντοκράτορα επί της Λ. Αρχ. Μακαρίου από ΑμεΑ.

• Η Δημοτική Αρχή έχει συμφωνήσει με το αστικό ΚΤΕΛ στην ενίσχυση της Μπλε και Κόκκινης Γραμμής των City Bus, από Παγρήτιο Στάδιο και Νέα Αλικαρνασσό, με δυο οχήματα, ώστε ο χρόνος αναμονής των επιβατών να μειωθεί από τα 15 στα 10 λεπτά.

• Προγραμματίζεται η επικαιροποίηση της μελέτης του 2007 για το υπόγειο πάρκινγκ στην Λ. Δημοκρατίας, η οποία ήδη επί Αντιδημαρχίας του Γιώργου Σισαμάκη είχε ανασυρθεί και ενεργοποιηθεί, ώστε να αναζητηθούν οι τρόποι χρηματοδότησης του έργου.

• Βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό κατάλληλων οικοπέδων στο κέντρο και στην περίμετρο για την δημιουργία χώρων στάθμευσης, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.