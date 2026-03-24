Χανιά:Ανακοίνωση σχετικά με την αυριανή Παρέλαση

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την πραγματοποίηση της αυριανής Παρέλασης της 25ης Μαρτίου στα Χανιά.

Κρίθηκε σκόπιμο, σε συνεννόηση και με το Δήμαρχο Χανίων, να περιμένουμε την επικαιροποιημένη πρόβλεψη καιρικών συνθηκών, που αναμένεται να εκδοθεί κατά τις 20:00 απόψε το βράδυ.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για έντονες βροχοπτώσεις για το μεσημέρι της Τετάρτη 25 Μαρτίου, θα εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση ματαίωσης της μαθητικής παρέλασης, καθώς και όλων των τμημάτων όπου συμμετέχουν μικρά παιδιά, όπως πρόσκοποι και νεανικά-παιδικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων, Συλλόγων Εθελοντών κλπ.

Μέχρι νεωτέρας, θα παρελάσουν τα τμήματα ενηλίκων των Πολιτιστικών Συλλόγων, των Συλλόγων Εθελοντών κλπ. αν το επιθυμούν, και θα ακολουθήσει η στρατιωτική παρέλαση.

Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών φαινομένων θα εκδοθεί ανακοίνωση το πρωί της Τετάρτης για την ακύρωση της παρέλασης στο σύνολό της.

Επισημαίνουμε ότι η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Δήμος Ηρακλείου:Πέντε πρωτοβουλίες από τη Δημοτική Αρχή...

0
Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και...

Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: Συγκεκριμένες προτάσεις για ένα...

0
Στο επίκεντρο του Συνηγόρου του Πολίτη η κατάσταση στο...

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Πέντε πρωτοβουλίες από τη Δημοτική Αρχή για την εξεύρεση νέων χώρων στάθμευσης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και...

Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: Συγκεκριμένες προτάσεις για ένα νέο σύστημα πολιτικής προστασίας στην αποκατάσταση των συνεπειών φυσικών καταστροφών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο επίκεντρο του Συνηγόρου του Πολίτη η κατάσταση στο...

Κρήτη:Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Alpha Bank

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» της...

Το Εκθεσιακό Κέντρο των Χανίων Αναπτυξιακός Πνεύμονας της Οικονομίας της Δυτικής Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων, στις...

