Mήνυμα της προέδρου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννας Μελάκη για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΚΡΉΤΗΣ ΙΩΆΝΝΑΣ ΜΕΛΆΚΗ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Φίλοι μου

Η κήρυξη της επανάστασης του 1821, αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού σήμερα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του Εθνους, της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Τιμούμε τον ηρωισμό των αγωνιστών και τη θυσία τους, αλλά και τις αξίες και τα ιδανικά τους, που ενέπνευσαν και εμψύχωσαν τις επόμενες γενιές των Ελλήνων, σε καιρούς δοκιμασίας.

Μεγάλη η Εθνική κληρονομιά αλλά και η ευθύνη!!! Με ενότητα δεν φοβόμαστε κανένα γιατί είμαστε Έλληνες!!!

. Η 25η Μαρτίου 1821, αποτελεί ιδιαίτερο σταθμό της ιστορίας του Ελληνισμού και κορυφαία στιγμή στην πορεία του Έθνους μας. Η ισχυρή θέληση και η αγάπη για την Ελευθερία κατάφεραν να ανατρέψουν τις ισορροπίες και να επιτύχουν το αδιανόητο για τον Ελληνισμό.

Την ανεξαρτησία του μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Το μήνυμα αυτού του ιστορικού άθλου παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο. Μας διδάσκει τη σημασία της ενότητας και της ομοψυχίας των Ελλήνων σε κοινούς αγώνες, κοινές αξίες, κοινούς στόχους και κοινά ιδανικά που θα έπρεπε να εμπνέουν όλους μας.

Ας παραδειγματιστούμε από την εθνική ομοψυχία που επέδειξαν οι πρωτεργάτες αγωνιστές, ας φανούμε αντάξιοι της ανεκτίμητης κληρονομιάς που μας άφησαν και ας τιμήσουμε συμβολικά τις θυσίες των προγόνων μας υψώνοντας το εθνικό μας σύμβολο, τη σημαία μας. Ζήτω η Ελλάδα!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΦΙΛΕΣ

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να αντλήσουμε δύναμη από τους ηρωικούς πρωτεργάτες και αγωνιστές του 1821 για να βγούμε νικητές απο όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας

Χρόνια Πολλά σε όλους! Χρόνια πολλά Ελλάδα!

Ιωάννα Μελακη Πρόεδρος Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και

Μέλος του Ε.Σ.Κ.Α