Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Alpha Bank

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η υπογραφή του Μνημονίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου, ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα Γ3.1.17, στην Πολυτεχνειούπολη.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο της στρατηγικής του στόχευσης για την ενίσχυση τη σύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Alpha Bank.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με τον επιχειρηματικό κόσμο, την αγορά εργασίας και το οικοσύστημα καινοτομίας, προάγοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη μεταφορά γνώσης και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, το Πρόγραμμα ΜΒΑ, η Σχολή ΜΠΔ και η Alpha Bank θα αναπτύξουν και θα υλοποιήσουν δράσεις που αφορούν την επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την καινοτομία, την εφαρμοσμένη έρευνα, την επαγγελματική ανάπτυξη φοιτητών και αποφοίτων, καθώς και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της σύνδεσης με τον ιδιωτικό τομέα.

Το Μνημόνιο αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία αμοιβαίας αξίας για το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Alpha Bank, ενδυναμώνοντας τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργου του ΠΜΣ ΜΒΑ και της Σχολής ΜΠΔ, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Ιδρύματος και προωθώντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην επιχειρηματική πρακτική.



 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Mήνυμα της προέδρου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννας Μελάκη για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου
Βάση Σούδας, τουρισμός και τοπική οικονομία πάνε μαζί; Πως το αεροπλανοφόρο "Gerald Ford" άφησε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ
