Βάση Σούδας, τουρισμός και τοπική οικονομία πάνε μαζί; Πως το αεροπλανοφόρο “Gerald Ford” άφησε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ

Τι αφήνει στην πραγματική οικονομία η λειτουργία της νατοϊκής βάσης.
Συζήτηση έχει σηκώσει το κατά πόσο παίζει ρόλο στην τοπική οικονομία η Βάση της Σούδας, πόσο επηρεάζει τον τουρισμό, όχι μόνο στα Χανιά, αλλά γενικά στην Κρήτη ή αν πραγματικά αυξάνει τα επίπεδα… ασφάλειας ή ανασφάλειας!
Ο τουρισμός κυριαρχεί στην οικονομία των Χανίων, ωστόσο η γεωπολιτική βαρύτητα της Σούδας δημιουργεί ερωτήματα για την εικόνα ασφάλειας του προορισμού – κυρίως σε περιόδους διεθνών εντάσεων, όπως αυτή που διανύουμε.
Τα Χανιά, και γενικότερα η Κρήτη, αποτελούν κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Την ίδια στιγμή, στον κόλπο της Σούδας λειτουργεί μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συνύπαρξη αυτών των δύο «κόσμων» –τουρισμού και στρατηγικής άμυνας– γεννά ένα εύλογο ερώτημα: Επηρεάζει η Βάση το τουριστικό προϊόν;
Τουρισμός και βάση
Αν θέλει κανείς να μιλήσει με απόλυτα οικονομικούς όρους, θα μπορούσε να πει ότι η ζυγαριά γέρνει απόλυτα προς τον τουρισμό που καλύπτει μέχρι και το 50% της οικονομικής δραστηριότητας.
Η παρουσία της Βάσης δημιουργεί θέσεις εργασίας και μια σταθερή –αν και μικρή– κατανάλωση στην τοπική αγορά, ωστόσο δεν αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την τουριστική βιομηχανία.
Εκεί όμως όπου η βάση φαίνεται να παίζει ρόλο είναι στην αντίληψη των επισκεπτών, καθώς, σε περιόδους, όπως αυτή με την κρίση στη Μέση Ανατολή, έρχεται στο προσκήνιο λόγω της στρατηγικής της σημασίας, με συνέπεια να εκφράζεται ανησυχία στις διεθνείς τουριστικές αγορές, να τίθενται ερωτήματα για την ασφάλεια γενικά στο νησί… στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα τις επιφυλάξεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και στην ακύρωση κρατήσεων.
Να επαναλάβουμε, όμως, ότι η επίδραση αυτή δεν είναι μόνιμη, αλλά εμφανίζεται κυρίως σε περιόδους έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.
Παρά τις κατά καιρούς ανησυχίες, η τουριστική ζήτηση παραμένει ισχυρή. Η Κρήτη συνεχίζει να θεωρείται ασφαλής προορισμός, με υψηλά ποσοστά πληρότητας και διαρκή αύξηση επισκεπτών και οι όποιες επιπτώσεις είναι περιορισμένες χρονικά.
Ο τουρισμός έχει δική του δυναμική στην Κρήτη και βασίζεται σε άλλα χαρακτηριστικά εμπειρίας που προσφέρει, ωστόσο, η παρουσία της Βάσης λειτουργεί ως ένας «παράγοντας επιρροής» στην εικόνα της περιοχής, κυρίως σε περιόδους διεθνών εντάσεων.
Το αεροπλανοφόρο που άφησε πάνω από 1 εκατ. ευρώ!
Τι γίνεται, όμως, όταν η περίοδος είναι «νεκρή»; Μπορεί ένα -για παράδειγμα- αεροπλανοφόρο να τονώσει την τοπική οικονομία; Αν ρωτήσεις τους επιχειρηματίες και καταστηματάρχες των Χανίων, τους μήνες από Νοέμβριο μέχρι και Μάρτιο, θα σου πουν απολύτως «ΝΑΙ».
Υπολογίζεται ότι στην τελευταία του άφιξη το αεροπλανοφόρο “Gerald Ford” άφησε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.
Συνομιλώντας με παράγοντες της αγοράς, επισημαίνεται ότι η μέση δαπάνη υπολογίζεται σε 200 ευρώ την ημέρα κατ’ άτομο. Με απλά μαθηματικά, για λίγες ημέρες παραμονής, μπορεί να πέσουν στην αγορά περί τα τρία με τέσσερα εκατομμύρια ευρώ!
Πού πάνε αυτά τα χρήματα; Ως επί το πλείστον στην εστίαση, στη διασκέδαση, στο λιανεμπόριο, στις μετακινήσεις, ακόμη και στη διαμονή σε ξενοδοχεία (κυρίως των αξιωματικών).
Επιπλέον, όφελος μπορεί να θεωρηθεί η τροφοδοσία και τα logistics ενός πλοίου, τα καύσιμα, οι τεχνικές υπηρεσίες, οι προμήθειες, η ρυμούλκηση. Μόνο αυτά μπορούν να προσθέσουν από ένα εκατομμύριο ευρώ και πάνω σε κάθε άφιξη.
Τι σημαίνουν τα παραπάνω; Μπορεί να πρόκειται για ένα βραχυπρόθεσμο έσοδο, ένα πρόσκαιρο και συγκεντρωμένο οικονομικό όφελος, που δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη ροή εσόδων από τον τουρισμό, αλλά, σε περιόδους εκτός τουριστικής σεζόν, είναι ένα μικρό τουριστικό boostάρισμα, που δίνει ρευστότητα στην αγορά.
Ξανά εδώ για ανεφοδιασμό
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο “USS Gerald R. Ford”, το οποίο βρισκόταν το περασμένο διάστημα στη Μέση Ανατολή, κατέπλευσε στη Βάση της Σούδας χθες το πρωί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατάπλους συνδέεται με ανάγκες ανεφοδιασμού, ενώ άλλες πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες ανέφεραν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν και έλεγχοι στο πλοίο, λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του.
Υπενθυμίζεται ότι δημοσίευμα των New York Times πριν από μερικές ημέρες ανέφερε ότι η φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο διήρκεσε περισσότερες από 30 ώρες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, η πυρκαγιά στο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ δεν συνδέεται με πολεμικές επιχειρήσεις και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ναυτών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού, αλλά και μέλη του πληρώματος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, πιθανότατα σε αεραγωγό στεγνωτηρίου, και στη συνέχεια επεκτάθηκε μέσω του συστήματος αεραγωγών σε διαφορετικά τμήματα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ