Η πρώτη δήλωση του Αρχιεπίσκοπος Κρήτης μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου: «Μας στεναχώρησε, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι»

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ: Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση για το περιεχόμενο της πρόσφατης συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και την αντιπροσωπεία της Ιεράς Επαρχιακής Εκκλησίας Κρήτης έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο.

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας του νησιού μίλησε με ειλικρίνεια για το κλίμα των συνομιλιών, αλλά και για την απογοήτευση που άφησε πίσω της η απάντηση της Πολιτείας στο κρίσιμο ζήτημα του μεταθετού.

«Η Πολιτεία μας άκουσε, αλλά δεν αλλάζει η τροπολογία»

Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, μιλώντας στο περιθώριο της εκδήλωσης για τον αγιασμό νεότευκτου σκάφους του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι του Ηρακλείου, επεσήμανε:

«Πήγαμε και είπαμε τον πόνο μας, η Πολιτεία μας άκουσε. Η απάντηση που πήραμε για το μεταθετό μας στενοχωρεί. Θα μπορούσε αυτός ο διάλογος να πάει καλύτερα, εμείς μπορέσαμε και είπαμε το θέμα που μας απασχολεί και πάμε μπροστά. Το μεταθετό αποκλείστηκε να αλλάξει με την τροπολογία που κατατέθηκε».

Ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν μπορεί να μένει αμέτοχη μπροστά σε αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο εκλογής και τοποθέτησης των Ιεραρχών της. «Η Εκκλησία ούτε σε εμάς άρχισε, ούτε σε εμάς θα τελειώσει. Τον θεσμό της πρέπει να τον σέβονται όλοι, κι εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς», πρόσθεσε με νόημα.

Το χρονικό της συνάντησης στο Μαξίμου

Η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης, αποτελούμενη από τον Αρχιεπίσκοπο και Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, έγινε δεκτή στο Μέγαρο Μαξίμου προ δύο ημερών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα, ωστόσο δεν κατέληξε σε κάποια αλλαγή στάσης. Η κυβέρνηση παρέμεινε αμετακίνητη στην επιλογή της τροπολογίας για το μεταθετό, η οποία είχε κατατεθεί στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες.

Μετά τη συνάντηση, η Εκκλησία της Κρήτης έχει πλέον σαφή εικόνα για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Ο δρόμος για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου ανοίγει, αν και ο χρόνος παραμένει απροσδιόριστος.

Επιπτώσεις στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης αναμένεται να συγκληθεί το αμέσως επόμενο διάστημα για να εξετάσει τις εξελίξεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος τόνισε ότι οι Ιεράρχες θα ενημερωθούν λεπτομερώς και ότι η Εκκλησία διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει θεσμικά, εάν το κρίνει απαραίτητο.

Η στάση αυτή δείχνει πως, παρά την απογοήτευση, η Εκκλησία της Κρήτης θα επιλέξει τον δρόμο του διαλόγου, κρατώντας ωστόσο ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της.

Ιστορικό βάθος και θεσμικό πλαίσιο

Το μεταθετό αποτελεί θεσμό που καθορίζει την κινητικότητα και τις τοποθετήσεις των Επισκόπων. Για την Εκκλησία της Κρήτης, η οποία υπάγεται απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι αλλαγές που επέφερε η νέα τροπολογία θεωρούνται κρίσιμες, καθώς επηρεάζουν την αυτονομία και τον τρόπο λειτουργίας της.

Όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, η Πολιτεία έχει το δικαίωμα νομοθέτησης, ωστόσο η οποιαδήποτε παρέμβαση οφείλει να σέβεται τις συνταγματικές προβλέψεις και τον ιδιαίτερο καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης. Παράλληλα, πηγές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρουν ότι η τροπολογία κινείται στο πλαίσιο της ανάγκης εναρμόνισης με το ισχύον θεσμικό καθεστώς.

Αντιδράσεις από το νησί

Στην Κρήτη, οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου βρήκαν απήχηση. Κληρικοί και πιστοί εκφράζουν ανησυχία για την πορεία των πραγμάτων, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν την αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα της εκλογής νέου Μητροπολίτη.

Παράλληλα, η αντιπολίτευση στη Βουλή ζήτησε από την κυβέρνηση να παρουσιάσει αναλυτικά το σκεπτικό της, ώστε να αποφευχθούν εντάσεις με την Εκκλησία. Στελέχη της Βουλής των Ελλήνωντόνιζαν ότι οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας απαιτούν λεπτούς χειρισμούς και διάθεση συνεννόησης.

Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου ξεκαθάρισε το τοπίο: το μεταθετό δεν αλλάζει. Παρά την απογοήτευση, το μήνυμά του ήταν ταυτόχρονα ψύχραιμο και θεσμικό, δίνοντας έμφαση στον σεβασμό προς την Πολιτεία αλλά και στη σταθερή υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εκκλησίας.

Το επόμενο διάστημα θα φανεί αν το ζήτημα παραμείνει σε θεσμικό επίπεδο ή αν θα προκαλέσει ευρύτερες αντιδράσεις, καθώς η Εκκλησία της Κρήτης καλείται να διαχειριστεί μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία της.