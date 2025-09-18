Δήμος Χανίων:Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού στο Θέρισο

Περισσότεροι από 5 τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από τα συνεργεία του Δήμου Χανίων

Ακόμα μία εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, αυτή τη φορά στην περιοχή του Θερίσου.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, τα συνεργεία του Δήμου Χανίων βρέθηκαν στο Θέρισο, όπου προέβησαν σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης, σε σημεία που είχαν παραμεληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικότερα κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει το χωριό.

Συγκεκριμένα, τα συνεργεία χρειάστηκε να επέμβουν σε δυσπρόσιτα σημεία προκειμένου να απομακρύνουν ογκώδη απορρίμματα, κλαδιά και φερτά υλικά ενώ από την επιχείρηση συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 5 τόνοι απορριμμάτων.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, υπογράμμισε πως: «Το Θέρισο είναι ένας ιστορικός τόπος με μοναδική ομορφιά, που αξίζει να αναδειχθεί αλλά και να προστατευτεί. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης καθαρισμού, τα συνεργεία μας περισυνέλεξαν κάθε λογής σκουπιδιών, κυρίως μέσα και γύρω από το ποτάμι, ακόμα και νεκρά ζώα. Ας φροντίσουμε την περιοχή και τη φυσική ομορφιά του τοπίου. Από την πλευρά του Δήμου Χανίων, η προσπάθεια των συνεργείων μας είναι συνεχής και στοχευμένη ενώ στόχος μας είναι να μην αφήσουμε καμία γωνιά του Δήμου Χανίων χωρίς φροντίδα».