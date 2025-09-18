Σύμβαση προϋπολογισμού 1,18 εκ. ευρώ για επέκταση ψυχιατρικής κλινικής ΠΑΓΝΗ συνυπέγραψαν Περιφερειάρχης και Διοικητής 7ης ΥΠΕ

Την σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφης οικοδομής με χρήση ψυχιατρικής κλινικής και γραφείων εφαπτόμενης και λειτουργικά ανεξάρτητης από το Γ΄ κτίριο του ΠΑΓΝΗ» συνυπέγραψαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Νεκτάριος Παπαβασιλείου.

Το έργο χρηματοδοτείται από την 7η ΥΠΕ Κρήτης με προϋπολογισμό 1.171.800 ευρώ με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης και το ΠΑΓΝΗ.

Το έργο περιλαμβάνει:

– Την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών μελετών

– Την κατασκευή του έργου βάσει των εγκεκριμένων μελετών

Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση πρόσθετου κτιριακού χώρου κατάλληλα διαμορφωμένου για χρήση από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου προς εξυπηρέτηση των ασθενών αλλά και των εργαζομένων της (ιατρών, νοσηλευτών κ.λπ.). Ως απώτερο σκοπό έχει την αποτελεσματικότερη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

Η κατασκευή του έργου θα καλύψει την άμεση ανάγκη δημιουργίας πρόσθετου χώρου για τη στέγαση των λειτουργιών της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίσει σημαντικά ζητήματα σχετιζόμενα με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας των ασθενών της συγκεκριμένης κλινικής.