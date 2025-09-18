Ρέθυμνο:Πανήγυρις Παναγίας Ελευθερωτρίας Άνω Καλλιθέας πόλεως Ρεθύμνης και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ

ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

20 ΕΤΗ: 2005 – 2025 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ



ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

«ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΕΟΜΕΝΗΣ»

Η Ενορία Παναγίας Ελευθερωτρίας Άνω Καλλιθέας πόλεως Ρεθύμνης εορτάζει εφέτος τα 20 έτη από την θεμελίωση του Ιερού Ενοριακού μας Ναού υπό του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού ΑΝΘΙΜΟΥ (2005-2025).

Στο πλαίσιο της εφετινής Ιεράς Πανηγύρεως της Παναγίας Ελευθερωτρίας και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, υποδεχόμαστε με δοξολογία και αγαλλίαση την Ιερά Εικόνα «Θεοτόκος η Δεομένη», του έτους 1811, την οποία προσέφερε στην Ενορία μας η ευεργέτις-δωρήτρια του οικοπέδου του Ιερού μας Ναού, μακαριστή Ελένη, χήρα Δημοσθένους Λαγουδάκη, θυγατέρα των εκ Σμύρνης και Αϊδινίου Μικράς Ασίας αντιστοίχως ορμωμένων Στυλιανού και Ευαγγελίας Δήμου.

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις ανωτέρω εορταστικές και επετειακές εκδηλώσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

 ΤΡΙΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 

6.00 μ.μ. Εκκίνηση λιτανευτικής πομπής Ιεράς Εικόνος Θεοτόκου Δεομένης από την πλατεία του ΚΕΦΙΑΠ (οδός Παπανικολάου 25).

6.30 μ.μ. Υποδοχή της Ιεράς Εικόνος Θεοτόκου Δεομένης στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας και Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής της Παναγίας Ελευθερωτρίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.

 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 

7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Εορτής της Παναγίας Ελευθερωτρίας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.

6.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, προεξάρχοντος του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Σπυριδάκη, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κουδουμά.

 ΠΕΜΠΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 

7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία της Εορτής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, ιερουργούντος του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Σπυριδάκη, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κουδουμά.