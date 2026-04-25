Πρωτομαγιά 1944 – Ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ για τους 200 της Καισαριανής

Από: Team Πολ. Κρήτης

Με τίτλο «Πρωτομαγιά 1944», η ΚΝΕ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ – αφιέρωμα στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, ένας μικρός φόρος τιμής για τη μνήμη και τη θυσία τους.

Μια παραγωγή που υπερβαίνει τα όρια μιας τυπικής ιστορικής αναδρομής. Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αποδώσει με άμεσο και ζωντανό τρόπο το βάρος της θυσίας της Πρωτομαγιάς του 1944, η οποία παραμένει έως σήμερα σημείο αναφοράς, προκαλώντας συγκίνηση και θαυμασμό, ειδικά μετά και από την πρόσφατη δημοσίευση των συγκλονιστικών φωτογραφιών.

Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει ότι οι 200 δεν αποτελούν μια αφηρημένη ιστορική αναφορά, αλλά ανθρώπους με συγκεκριμένη πορεία και δράση. Πρωτοπόροι κομμουνιστές, των οποίων οι επιλογές συνδέθηκαν άρρηκτα με την ιδεολογία και τη συνειδητή στάση ζωής τους. Μέσα από ιστορικά στοιχεία, αφήγηση και επιλεγμένες στιγμές της ζωής τους, παρουσιάζεται η διαδρομή που τους οδήγησε από τη δράση και τη συλλογική πάλη έως το εκτελεστικό απόσπασμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα βιογραφικά τους, στην κομματική τους πορεία και στη στάση τους κατά τη διάρκεια της κράτησης και των διώξεων, κάθε στιγμή που τους ατσάλωσε, που τους έδωσε δύναμη να μείνουν όρθιοι. Στιγμές όπως η άρνηση υπογραφής δήλωσης μετάνοιας, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατουμένων και η στάση τους μπροστά στην εκτέλεση, συνθέτουν την εικόνα της αταλάντευτης πορείας τους μέχρι το τέλος.

Καλή θέαση!

Εκατομμύρια ευρώ για το νερό της Κρήτης:...

0
Τη δέσμευση της Κυβέρνησης να δοθεί οριστική και βιώσιμη...

Δεσμεύσεις ως 500 εκ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:...

0
Τι αποκάλυψε ο κ. Βουρλιώτης για «εξαιρετικά δυναμικό κατάλογο»...

Εκατομμύρια ευρώ για το νερό της Κρήτης:...

0
Τη δέσμευση της Κυβέρνησης να δοθεί οριστική και βιώσιμη...

Δεσμεύσεις ως 500 εκ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:...

0
Τι αποκάλυψε ο κ. Βουρλιώτης για «εξαιρετικά δυναμικό κατάλογο»...
politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

Διήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων για τα 50 Χρόνια του Πνευματικού Κέντρου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ...

ΟΦΗ:Πάμε να φέρουμε το Kύπελλο στην Κρήτη- Πάμε να γράψουμε ιστορία!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Κρητικοί πάνε να γράψουν μια ακόμα "χρυσή" σελίδα...

2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης ΕΛΜΕΠΑ:«Σύμπραξη Θεατρικής Ομάδας και Χορωδίας ΕΛΜΕΠΑ με τίτλο «Επέστρεφε»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) συνεχίζει το πλούσιο πρόγραμμα...

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

