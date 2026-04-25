Πρωτομαγιά 1944 – Ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ για τους 200 της Καισαριανής

Με τίτλο «Πρωτομαγιά 1944», η ΚΝΕ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ – αφιέρωμα στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, ένας μικρός φόρος τιμής για τη μνήμη και τη θυσία τους.

Μια παραγωγή που υπερβαίνει τα όρια μιας τυπικής ιστορικής αναδρομής. Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αποδώσει με άμεσο και ζωντανό τρόπο το βάρος της θυσίας της Πρωτομαγιάς του 1944, η οποία παραμένει έως σήμερα σημείο αναφοράς, προκαλώντας συγκίνηση και θαυμασμό, ειδικά μετά και από την πρόσφατη δημοσίευση των συγκλονιστικών φωτογραφιών.

Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει ότι οι 200 δεν αποτελούν μια αφηρημένη ιστορική αναφορά, αλλά ανθρώπους με συγκεκριμένη πορεία και δράση. Πρωτοπόροι κομμουνιστές, των οποίων οι επιλογές συνδέθηκαν άρρηκτα με την ιδεολογία και τη συνειδητή στάση ζωής τους. Μέσα από ιστορικά στοιχεία, αφήγηση και επιλεγμένες στιγμές της ζωής τους, παρουσιάζεται η διαδρομή που τους οδήγησε από τη δράση και τη συλλογική πάλη έως το εκτελεστικό απόσπασμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα βιογραφικά τους, στην κομματική τους πορεία και στη στάση τους κατά τη διάρκεια της κράτησης και των διώξεων, κάθε στιγμή που τους ατσάλωσε, που τους έδωσε δύναμη να μείνουν όρθιοι. Στιγμές όπως η άρνηση υπογραφής δήλωσης μετάνοιας, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατουμένων και η στάση τους μπροστά στην εκτέλεση, συνθέτουν την εικόνα της αταλάντευτης πορείας τους μέχρι το τέλος.

Καλή θέαση!