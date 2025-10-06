ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Φαιστού Υπογράφηκε η ένταξη έργου από τον Περιφερειάρχη Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» η πράξη «Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Φαιστού», συνολικού προϋπολογισμού 954.156,13 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το Υπουργείο Πολιτισμού, και ειδικότερα, η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου θα εκτελέσουν το έργο.

Η πράξη αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού, με στόχο την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μινωικής Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης με την τοποθέτηση εκτοξευτήρων νερού και πρόσθετων πυροσβεστικών φωλιών, καθώς και την επέκταση του αντλιοστασίου με αύξηση της χωρητικότητας της δεξαμενής πυρόσβεσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση του πυροσβεστικού συγκροτήματος, η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ηχητικής αναγγελίας πυρκαγιάς, καθώς και η υλοποίηση αρχαιολογικών ερευνών και συμπληρωματικών μελετών, όπως αρχιτεκτονικές, στατικές και τεύχη δημοπράτησης.

Η πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών υποέργων. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) “Εμβληματικών Διαδρομών Κρήτης / Περιβάλλον και Πολιτισμός”, που στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης, συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση και ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων του νησιού.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια και στρατηγική στόχευση να ενισχύει τον τομέα του πολιτισμού χρηματοδοτώντας δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος...

0
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΣΚΙΑ ΤΟΥ...

Ηράκλειο: Ξεκίνησαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς...

0
Στο συνέδριο συμμετέχουν 60 χώρες και στόχος είναι να...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος...

0
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΣΚΙΑ ΤΟΥ...

Ηράκλειο: Ξεκίνησαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς...

0
Στο συνέδριο συμμετέχουν 60 χώρες και στόχος είναι να...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ακροάσεις χορού για δυο νέες παραγωγές του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Την Παρασκευή η δίκη του 79χρονου Γιάννη Ξυδάκη για τα πυρά στον Στ. Κοκολογιάννη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής και άναψε φωτιές...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος στην Έκθεση ΄΄Σκιά του Φωτός΄΄

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΣΚΙΑ ΤΟΥ...

Ισχυρό ενδιαφέρον για την πλατφόρμα με την οποία οι πολίτες πληροφορούνται τα οφέλη από τα νέα φορολογικά μέτρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Πάνω από 160.000 ήδη οι επισκέψεις. Σε 166.000 ανέρχονται οι...

Ηράκλειο: Ξεκίνησαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία (βίντεο)

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο συνέδριο συμμετέχουν 60 χώρες και στόχος είναι να...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST