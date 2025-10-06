Την Παρασκευή η δίκη του 79χρονου Γιάννη Ξυδάκη για τα πυρά στον Στ. Κοκολογιάννη

Ένας τραγικός πατέρας που τον έχει “στοιχειώσει” ο χαμός του γιου του. Δεν θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ο Κοκολογιάννης.
Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη
Πριν λίγους μήνες, σε ένα τυχαίο τετ-α-τετ, άνοιξε πυρ κατά του Στέφανου Κοκολογιάννη, σε επιχείρηση ζωοτροφών, στην περιοχή των Μαλάδων. Ο χαμός του 34χρονου Πρίαμου έχει «στοιχειώσει» τον 79χρονο Γιάννη Ξυδάκη που πιστεύει ακράδαντα ότι η μνήμη του παιδιού του δεν δικαιώθηκε από την δικαιοσύνη, καθώς στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο «έσπασαν» τα ισόβια για τον βασικό κατηγορούμενο, Γιώργο Κοκολογιάννη, ενώ ο Στέφανος Κοκολογιάννης αθωώθηκε. Τι και αν έχουν περάσει χρόνια από το βράδυ εκείνο που «σημάδεψε» τον Προφήτη Ηλία με το αίμα του Πρίαμου αλλά και 64χρονου Μανόλη Σταυρουλάκη, ο οποίος καθόταν αμέριμνος σε ένα από τα καφενεία του χωριού όταν τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα. Ο χρόνος για τον Γιάννη Ξυδάκη είναι σαν να σταμάτησε τη νύχτα εκείνη.
Την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, ο 79χρονος άνδρας θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λασιθίου για τα όσα συνέβησαν τον Ιανουάριο, όταν στη θέα του Στέφανου Κοκολογιάννη άνοιξε πυρ εναντίον του. Ο τελευταίος άρχισε να τρέχει και κατάφερε να γλιτώσει από τα πυρά, μία όμως από τις σφαίρες «βρήκε» εργαζόμενο της επιχείρησης που σωριάστηκε στο έδαφος. Στη θέα του αιμόφυρτου νεαρού, ο 79χρονος σταμάτησε… Ήταν σαν να έβλεπε, όπως εξομολογήθηκε αργότερα, κατά την απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου, τον νεκρό γιο του να κείτεται νεκρός στο έδαφος.
Ο 79χρονος παραπέμπεται να δικαστεί με βασική κατηγορία αυτήν της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Στο εδώλιο παραπέμπεται να δικαστεί και η σύζυγος του, η χαροκαμένη μάνα, με την κατηγορία της παθητικής συνέργειας επειδή ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο.
Ο Στέφανος Κοκοκολογιάννης δεν θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ανέφερε στο Cretalive.gr ο δικηγόρος του, Γιώργος Κοκοσάλης. «Τηρεί αυτό για το οποίο είχε δεσμευτεί δημόσια. Αφήνει την υπόθεση στην κρίση του δικαστηρίου», σχολίασε.
“Ο Γιάννης Ξυδάκης είναι οπαδός της δικαιοσύνης αν κι αισθάνεται ότι τον αδίκησε. Ο Γιάννης Ξυδάκης δεν έπλαθε μύθους. Την ώρα του επεισοδίου δεν είχε κάτι στο μυαλό του, είχε αποκλεισμό της σκέψης. Δεν έβλεπε τίποτα μπροστά του. Στη θέα του άτυχου ανθρώπου που είδε κάτω, σταμάτησε γιατί πίστεψε ότι ήταν ο νεκρός γιος του, ο Πρίαμος…”, είχε δηλώσει κατά την προφυλάκιση του ηλικιωμένου, ο δικηγόρος του, ο κ. Καραϊσκάκης.
Όπως είχε γράψει το Cretalive.gr, μέχρι και το Σαββατοκύριακο πριν το περιστατικό στις Μαλάδες, ο 79χρονος ασχολούνταν με την ελαιοσυλλογή, προσπαθώντας μόνος του για περίπου δύο μήνες να μαζέψει τις ελιές. Επιπλέον, καθημερινά επιδίωκε να περνά χρόνο με τα εγγόνια του, τα οποία υπεραγαπά. Το πρωί της Δευτέρας είχε προγραμματίσει να μεταφέρει τη σύζυγό του, Ματούλα, στο Ηράκλειο για ιατρικούς λόγους, καθώς εκείνη αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα υγείας. Πριν από αυτή την επίσκεψη, το ζευγάρι συναντήθηκε για λίγο με στενό συγγενικό τους πρόσωπο, χωρίς να υπάρξει κάτι που να προμηνύει το τι θα ακολουθούσε.
Από εκείνο το σημείο μέχρι τους πυροβολισμούς στην επιχείρηση στις Μαλάδες, δεν έχει γίνει ακόμα σαφές τι ήταν αυτό που στη διάρκεια της τυχαίας συνάντησης με τον Στέφανο Κοκολογιάννη “πυροδότησε” τον Ξυδάκη. Περιγράφεται ότι ο 79χρονος όταν είδε τον Κοκολογιάννη να σταθμεύει το αυτοκίνητό του, επιχείρησε να τον εμβολίσει. Ο Κοκολογιάννης αντιλήφθηκε τις προθέσεις του, άρχισε να τρέχει μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, οπότε ακολούθησαν οι πυροβολισμοί με τα γνωστά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 45άρι με το οποίο πυροβόλησε ο Γιάννης Ξυδάκης ήταν γεμάτο. Με βάση και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, φαίνεται ότι σταμάτησε να πυροβολεί όταν αντιλήφθηκε τον τραυματισμό του νεαρού εργαζόμενου. “Ευτυχώς που δεν έπαθε κάτι χειρότερο το παιδί, δεν θα το συγχωρούσα στον εαυτό μου” φέρεται να είχε ψελλίσει λίγο αργότερα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου. Ο 79χρονος παραδόθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του., κ. Σφακιανάκη και Καραϊσκάκη, αφού επισκέφθηκε τα εγγόνια του
