Ηράκλειο: Ξεκίνησαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία (βίντεο)

Στο συνέδριο συμμετέχουν 60 χώρες και στόχος είναι να βρεθούν λύσεις για την αποτελεσματική απάντηση στο φαινόμενο της Ενδοοικογενειακής Βίας.
Ξεκίνησαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου «Από το Όραμα στην πράξη: Προώθηση Πολιτικών Ευαίσθητων ως προς το Φύλο: Προς τη Βιώσιμη λειτουργία Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης», αφιερωμένο στην ενίσχυση των πολύ-τομεακών απαντήσεων στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.
Το συνέδριο διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης (EFJCA).
Στόχος του είναι να φέρει κοντά, επαγγελματίες και Οργανισμούς από την Ελλάδα και την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αστυνόμευσης, της απονομής δικαιοσύνης, της υποστήριξης γυναικών και της υγείας, Φορείς Νεολαίας, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τον Δημόσιο Τομέα, δίνοντας έμφαση στην ανταλλαγή, τη δικτύωση και την αμοιβαία μάθηση. Το Συνέδριο θα αναδείξει μοντέλα, όπως τα Κέντρα Οικογενειακής Δικαιοσύνης (FJCs) και θα διερευνήσει πώς μπορούν να υλοποιηθούν και να διατηρηθούν βιώσιμες πολύ-τομεακές προσεγγίσεις για την αποτελεσματική απάντηση στο φαινόμενο της Ενδοοικογενειακής Βίας.
Όπως ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη «είναι τιμή και χαρά που η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει το έργο των δύο τελευταίων ετών που είναι πολύπλευρο και βασίζεται στην εργασία και στην έρευνα με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας, με φορείς της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και όλων των δικτύων της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι αξιοποιούμε όλες τις δυνάμεις για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα όπως είναι η έμφυλη βία και την κακοποίησης των γυναικών και κοριτσιών.»
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον αποφασιστικό ρόλο των κυβερνήσεων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικών για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των Κέντρων, αλλά και συναφών μοντέλων, ομιλήτριες και ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μοιραστούν καλές πρακτικές και γνώσεις, ενώ παράλληλα θα δοθεί χρόνος για ουσιαστικό διάλογο και δικτύωση, παρέχοντας έμπνευση και συγκεκριμένα εργαλεία για την ενίσχυση της καθημερινής πρακτικής των επαγγελματιών «πρώτης γραμμής».
Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, Μαίρη Παχιαδάκη, «στο Διεθνές αυτό συνέδριο συμμετέχουν 60 χώρες προκειμένου να ενώσουν τις φωνές τους με τις δικές μας. ” Μακριά από τη βία”. Δεν πρέπει να ανέχεται κανείς τη βία και την κακοποίηση. Το μήνυμα αυτό ελπίζουμε να δώσει τη δύναμη και τη δυνατότητα να σταματήσει η βία και κανένας να μην την αποδέχεται»
Το Συνέδριο φιλοξενείται στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, 09:30-17:00, στο ξενοδοχείο «Aquila Atlantis», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ