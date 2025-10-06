ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος στην Έκθεση ΄΄Σκιά του Φωτός΄΄

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
«ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»
3 Οκτωβρίου 2025

Το μεσημέρι της Παρασκευής, 3ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος επισκέφθηκε, στη Φορτέτζα Ρεθύμνου, την Έκθεση «Σκιά του Φωτός» του ζωγράφου κ. Κωνσταντίνου Τοσουνίδη.

Ο Σεβασμιώτατος συνομίλησε με τον ζωγράφο και μαζί θαύμασαν τα ωραία και μοναδικά έργα, τα οποία κοσμούν την Έκθεση.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον κ. Τοσουνίδη, τονίζοντας, για μία ακόμη φορά, ότι τα έργα για τους Αγίους Τέσσερεις Μάρτυρες του Ρεθύμνου, τα οποία έκαμε κατά το παρελθόν έτος, έφθασαν στα πέρατα του κόσμου, εξ αφορμής της Επετείου των 200 ετών από τη μαρτυρική τελείωση των Αγίων μας, και ευχήθηκε ο Θεός πάντοτε να του δίνει δύναμη και υγεία, για να αξιοποιεί το χάρισμά του αυτό για το καλό της τέχνης της ζωγραφικής και την προαγωγή του πολιτισμού και της φιλοκαλίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Ξεκίνησαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς...

0
Στο συνέδριο συμμετέχουν 60 χώρες και στόχος είναι να...

Την Παρασκευή η δίκη του 79χρονου Γιάννη...

0
Ένας τραγικός πατέρας που τον έχει "στοιχειώσει" ο χαμός...

Ηράκλειο: Ξεκίνησαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς...

0
Στο συνέδριο συμμετέχουν 60 χώρες και στόχος είναι να...

Την Παρασκευή η δίκη του 79χρονου Γιάννη...

0
Ένας τραγικός πατέρας που τον έχει "στοιχειώσει" ο χαμός...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Ξεκίνησαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία (βίντεο)
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST