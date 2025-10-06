Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος στην Έκθεση ΄΄Σκιά του Φωτός΄΄

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

«ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»

3 Οκτωβρίου 2025

Το μεσημέρι της Παρασκευής, 3ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος επισκέφθηκε, στη Φορτέτζα Ρεθύμνου, την Έκθεση «Σκιά του Φωτός» του ζωγράφου κ. Κωνσταντίνου Τοσουνίδη.

Ο Σεβασμιώτατος συνομίλησε με τον ζωγράφο και μαζί θαύμασαν τα ωραία και μοναδικά έργα, τα οποία κοσμούν την Έκθεση.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον κ. Τοσουνίδη, τονίζοντας, για μία ακόμη φορά, ότι τα έργα για τους Αγίους Τέσσερεις Μάρτυρες του Ρεθύμνου, τα οποία έκαμε κατά το παρελθόν έτος, έφθασαν στα πέρατα του κόσμου, εξ αφορμής της Επετείου των 200 ετών από τη μαρτυρική τελείωση των Αγίων μας, και ευχήθηκε ο Θεός πάντοτε να του δίνει δύναμη και υγεία, για να αξιοποιεί το χάρισμά του αυτό για το καλό της τέχνης της ζωγραφικής και την προαγωγή του πολιτισμού και της φιλοκαλίας.