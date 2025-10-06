ΚΡΗΤΗ

Ενημερωτική εκδήλωση του Σπηλαιολογικού Ομίλου Κρήτης σχετικά με το έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης στην Κρήτη

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στο Γυμνάσιο Γαζίου.

Ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης προσκαλεί τους πολίτες σε ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με το γιγαντιαίο για το μέγεθος της Κρήτης έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ενεργειακής διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η εγκατάσταση 270 πυλώνων υψηλής τάσης, ανά περίπου 350 μέτρα, κατά μήκος του βορείου τμήματος της ενδοχώρας των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, από τη Δαμάστα έως τον Αποκόρωνα. Το δίκτυο αυτό θα διέλθει από οικισμούς, καλλιεργημένες εκτάσεις και βοσκότοπους, καθώς και από περιοχές ιδιαίτερης ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής σημασίας, όπως το Αρκάδι, η Ελεύθερνα, οι Μαργαρίτες, η Αργυρούπολη, τα Ρούστικα, οι Αρμένοι, το Χρωμοναστήρι,
τα Απλαδιανά και ολόκληρος ο βόρειος Αποκόρωνας.

“Ως ερευνητές του υπόγειου καρστικού συστήματος της Κρήτης (σπήλαια, υπόγειοι ποταμοί και υδροφορείς), εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η εκτεταμένη αλλοίωση του αναγλύφου στην υδρογεωλογική ισορροπία της περιοχής. Οι καρστικοί υδροφορείς αποτελούν πολύπλοκα και ευαίσθητα οικοσυστήματα που αποθηκεύουν και μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες νερού, τροφοδοτώντας πηγές, πηγάδια και γεωργικές εκτάσεις. Ωστόσο, η υφιστάμενη μελέτη δεν έχει λάβει υπόψη τα υπόγεια αυτά υδροσυστήματα, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων”, τονίζει ο Σ.Ο.Κ. στην ανακοίνωσή του.

Η εκδήλωση ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 19:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του γυμνασίου Γαζίου, Καμαριώτη 44 στο Γάζι.

Η παρουσία και συμμετοχή όλων είναι κρίσιμη για την πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση της κοινωνίας.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

