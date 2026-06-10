Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Αλ. Δασκαλάκη – Προσαγωγές υπόπτων τα ξημερώματα

Τα στοιχεία που προέκυψαν οδήγησαν τις αρχές στην κατεύθυνση διερεύνησης πιθανής εγκληματικής ενέργειας

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στον Δήμο Γόρτυνας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν τα ξημερώματα σε επιχείρηση προσαγωγής υπόπτων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχουν προσαχθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων πατέρας και γιος στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Μεσαράς και απασχολεί εδώ και μήνες τις διωκτικές αρχές. Ο 49χρονος τραυματίστηκε σοβαρά την 1η Μαρτίου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία, κατέληξε στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Αν και αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο τροχαίου ατυχήματος, τα στοιχεία που προέκυψαν στη συνέχεια οδήγησαν τις αρχές στην κατεύθυνση διερεύνησης πιθανής εγκληματικής ενέργειας.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα ζητήματα της κοινότητας και σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με προβλήματα που σχετίζονταν με αγροζημιές, παράνομη βόσκηση και καταστροφές σε καλλιέργειες.

Μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για χρόνιες εντάσεις στην περιοχή γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα, ενώ κάτοικοι έχουν καταγγείλει κλίμα φόβου και πιέσεων.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και η ιστοσελίδα της Αγγελικής Νικολούλη έχουν αναδείξει σειρά καταγγελιών και μαρτυριών σχετικά με την υπόθεση, μεταφέροντας πληροφορίες κατοίκων που υποστηρίζουν ότι ο αδικοχαμένος πρόεδρος είχε βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων εξαιτίας της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει προβλήματα που ταλαιπωρούσαν την τοπική κοινωνία.