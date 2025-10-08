Ρέθυμνο:Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης θα μεταβεί σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα καθώς τις επόμενες δύο ημέρες θα έχει σειρά συναντήσεων εργασίας με τις πολιτικές ηγεσίες υπουργείων για σημαντικά θέματα του Δήμου Ρεθύμνης, της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 ο κ. Δήμαρχος έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαο Παπαθανάση. Ακολούθως θα έχει συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη και στην συνέχεια με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.

Το πρωί της προσεχούς Παρασκευής, ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν τρέχοντα κρίσιμα ζητήματα για την διαχείριση των υδάτων και θέματα που απασχολούν τις Δ.Ε.Υ.Α. όπως τα προγράμματα ενεργειακής επάρκειας.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη και ακολούθως νωρίς το απόγευμα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση.

Το πρωί του Σαββάτου ο κ. Δήμαρχος θα μεταβεί στο Ηράκλειο όπου θα συμμετάσχει στην συνάντηση εργασίας του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. που θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Ενέργειας κ. Μανώλη Γραφάκου, όπου θα εξεταστούν τα κρίσιμα ζητήματα του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου της κυβέρνησης για την διαχείριση των απορριμμάτων και την δημιουργία μονάδων καύσης.

Ο κ. Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το απόγευμα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Σκορδίλης.