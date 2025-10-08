ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης θα μεταβεί σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα καθώς τις επόμενες δύο ημέρες θα έχει σειρά συναντήσεων εργασίας με τις πολιτικές ηγεσίες υπουργείων για σημαντικά θέματα του Δήμου Ρεθύμνης, της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 ο κ. Δήμαρχος έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαο Παπαθανάση. Ακολούθως θα έχει συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη και στην συνέχεια με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.

Το πρωί της προσεχούς Παρασκευής, ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν τρέχοντα κρίσιμα ζητήματα για την διαχείριση των υδάτων και θέματα που απασχολούν τις Δ.Ε.Υ.Α. όπως τα προγράμματα ενεργειακής επάρκειας.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη και ακολούθως νωρίς το απόγευμα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση.

Το πρωί του Σαββάτου ο κ. Δήμαρχος θα μεταβεί στο Ηράκλειο όπου θα συμμετάσχει στην συνάντηση εργασίας του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. που θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Ενέργειας κ. Μανώλη Γραφάκου, όπου θα εξεταστούν τα κρίσιμα ζητήματα του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου της κυβέρνησης για την διαχείριση των απορριμμάτων και την δημιουργία μονάδων καύσης.

Ο κ. Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το απόγευμα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Σκορδίλης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Ανακοίνωση της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ για την διάσωση του...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ...

Δήμος Αμαρίου:Ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης στην κεντρική...

0
Συμβασιοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες το έργο με τίτλο «Ανάπλαση...

Χανιά:Ανακοίνωση της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ για την διάσωση του...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ...

Δήμος Αμαρίου:Ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης στην κεντρική...

0
Συμβασιοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες το έργο με τίτλο «Ανάπλαση...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Ανακοίνωση της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ για την διάσωση του Αρχαιολογικού Μνημείου του Λόφου Παπούρα στο Καστέλι Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Ανακοίνωση της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ για την διάσωση του Αρχαιολογικού Μνημείου του Λόφου Παπούρα στο Καστέλι Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ...

Δήμος Αμαρίου:Ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης στην κεντρική πλατεία της Λοχριάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συμβασιοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες το έργο με τίτλο «Ανάπλαση...

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με ναρκωτικά δισκία ,χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη -2- αλλοδαπών για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών...

Ηράκλειο:Βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ έθεσε εκτός λειτουργίας δύο κεντρικές γεωτρήσεις υδροδότησης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πιθανά προβλήματα υδροδότησης σε Νέα Αλικαρνασσό, Κατσαμπά, Καρτερό, Καλλιθέα,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST