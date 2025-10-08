Η Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»ζητάει ενημέρωση για τη δημιουργία-λειτουργία Café στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (ΒΔΒ) και στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ).

Η Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» με Επικεφαλής την Μαρία Καναβάκη, κατέθεσε έγγραφο με το οποίο ζητάει την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τα ακόλουθα:

1. Τη δημιουργία-λειτουργία Café στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (ΒΔΒ) και στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ).

2. Την κατάσταση της ΒΚΔ.

Η σχετική επιστολή:

Προς:

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Κοιν.:

Γραφείο Δημάρχου Ηρακλείου

Ηράκλειο, 8/10/2025

ΘΕΜΑ: Αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου 1) για τη δημιουργία-λειτουργία Café στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (ΒΔΒ) και στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) και 2) για την κατάσταση της ΒΚΔ.

Κύριε Πρόεδρε,

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την ενημέρωση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την πρόθεση της για τη δημιουργία και τη λειτουργία χώρων Café στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (ΒΔΒ) και στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ), ώστε να λάβουν γνώση οι Παρατάξεις και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς τόσο η ΒΔΒ όσο και το ΠΣΚΗ έχουν μεγάλη αξία και ιδιαίτερη σημασία για τον Δήμο και την πόλη μας και επομένως η απόφαση για τη χρήση των χώρων τους είναι σοβαρή και σημαντική και μας αφορά όλους.

Επιπρόσθετα ζητούμε να γίνει η παρουσίαση των παρακάτω σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε ότι αφορά τη στελέχωση και τις δραστηριότητες της.

Πιο συγκεκριμένα:

• Πόσα άτομα υπηρετούν και απασχολούνται στην ΒΔΒ, με ποιες ειδικότητες, σε ποιες θέσεις και με ποια σχέση εργασίας (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, εξωτερικοί συνεργάτες κλπ.) και ποιο είναι το κόστος κάθε κατηγορίας.

• Πόσες και τι ειδικοτήτων οργανικές θέσεις είναι κενές και εάν αυτές συμπεριλαμβάνονται στον Προγραμματισμό Προσλήψεων που αποστέλλει ο Δήμος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

• Αριθμητικά-ποσοτικά στοιχεία για το Δανειστικό Τμήμα της ΒΔΒ από την 1/1/2024 έως σήμερα.

• Αριθμό και κόστος εκδόσεων της ΒΔΒ από 1/1/2024 έως σήμερα.

• Αριθμό επισκέψεων-ξεναγήσεων σχολείων και μαθητών από 1/1/2024 έως σήμερα.

•

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο μέρος της ιστορίας της πόλης μας και θα πρέπει να στηριχθεί και να αποτελεί πάντα ένα ζωντανό κύτταρο γνώσης και πολιτισμού της κοινωνίας μας.

Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει όλα τα παραπάνω στοιχεία, καθώς επίσης και το ολοκληρωμένο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για την λειτουργία της ΒΔΒ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Η Επικεφαλής

& οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

της Δημοτικής Παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»