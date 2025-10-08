Συνάντηση Διοικήσεων Επιμελητηρίου Χανίων~ΕΦΕΠΑΕ

«Η Αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Στήριξη της Χανιώτικης Επιχειρηματικότητας στο Επίκεντρο της Σύσκεψης Εργασίας μεταξύ Επιμελητηρίου Χανίων και του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας»

Σήμερα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του φορέα της Επιχειρηματικότητας, κ. Γιώργο Μανουσέλη, επισκέφτηκαν στην Αθήνα τη Διοίκηση του «Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.).

Στο επίκεντρο της σύσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., κ. Γιώργου Μπίκα, και του Διευθυντή, κ. Αλέξανδρου Μακρή, εξετάστηκαν οι ρυθμοί υλοποίησης και τα λειτουργικά ζητήματα του συνόλου των Ευρωπαϊκών ενισχύσεων που απορροφώνται κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο από τις Χανιώτικες επιχειρήσεις:

 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων

 Πράσινη Παραγωγική Επένδυση

 Πράσινη Μετάβαση

 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης εργασίας τόνισε τα εξής: «Συνεχίζουμε την ενεργό συμμετοχή και την πολυδιάστατη – παραγωγική συνεργασία της Επιχειρηματικής κοινότητας των Χανίων με την ηγεσία του κρίσιμου φορέα – Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. – ο οποίος προωθεί την αξιόπιστη υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων από Ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα.

Αναλάβαμε σήμερα την πρωτοβουλία να μεταφέρουμε ολοκληρωμένα και να συζητήσουμε άμεσα με την ικανή Διοίκηση του αναπτυξιακού και αρμόδιου φορέα τις προτάσεις και τους προβληματισμούς πολλών Χανιώτικων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ακόμα πιο αποτελεσματική και ευέλικτη επιτάχυνση των υλοποιούμενων προγραμμάτων που στηρίζουν στην πράξη το Μέλλον της τοπικής μας Οικονομίας».